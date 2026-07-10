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Pronostico Orgryte-Hacken: a caccia di riscatto contro il fanalino di coda

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Orgryte-Hacken è un match della dodicesima giornata dell’Allsvenskan e si gioca sabato alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sosta per il Mondiale non sembra aver fatto bene all’Hacken, che lunedì scorso ha incassato la sua prima sconfitta in campionato, vedendo sgretolarsi un’imbattibilità che andava avanti da aprile. Apparsi un po’ arrugginiti, gli uomini di Jens Gustafsson sono crollati in casa contro il Djurgarden, palesando i soliti limiti difensivi. La porta giallonera, infatti, è rimasta inviolata soltanto una volta nelle ultime 9 giornate e con 18 gol subiti l’Hacken ha adesso la difesa più battuta tra le prime nove della classifica dell’Allsvenskan.

Doumbia
Pronostico Orgryte-Hacken: a caccia di riscatto contro il fanalino di coda (Instagram) – Ilveggente.it

L’inaspettato KO casalingo, peraltro contro una potenziale diretta concorrente, ha fatto scivolare l’Hacken al terzo posto, raggiunto dall’Hammarby a quota 20 punti. Le Vespe, oltretutto, hanno gettato alle ortiche una grossa occasione, perché in caso di vittoria avrebbero accorciato sulla capolista Sirius, fermata in casa dal Mjallby.

Gustafsson ora va a caccia di riscatto in casa del fanalino di coda Orgryte, incapace di risollevare la testa neppure dopo la pausa per il campionato del mondo. I rossoblù, travolti domenica scorsa dal Kalmar (3-0), devono fare i conti con dei numeri catastrofici: hanno perso 5 delle ultime 6 partite e non vincono da ben nove gare consecutive. Il tecnico Andreas Holmberg non è riuscito a sistemare la difesa, la più battuta del torneo con 28 gol incassati in 11 giornate.

Come vedere Orgryte-Hacken in diretta tv e streaming

Kenndal
Pronostico Orgryte-Hacken: a caccia di riscatto contro il fanalino di coda (Instagram) – Ilveggente.it

La sfida Orgryte-Hacken, in programma sabato alle 17:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il divario tra le due squadre sembra essere davvero ampio e l’Hacken non può permettersi un altro passo falso se vuole riaprire la corsa al titolo. Considerando l’efficacia offensiva degli ospiti e le praterie concesse dalla difesa dell’Orgryte, la vittoria esterna abbinata a un minimo di due reti complessive nel match è la base ideale. Il Gol è per chi cerca un’altra quota di valore. La difesa dell’Hacken infatti concede regolarmente almeno un gol a partita (1.67 di media nelle ultime sei), e l’Orgryte tra le mura amiche un guizzo riesce quasi sempre a trovarlo (vedi il 2-3 nel derby col Goteborg o il 2-2 con l’Elfsborg).

Le probabili formazioni di Orgryte-Hacken

ORGRYTE (5-3-2): Gustafsson; Paulson, Lagerlund, Azulay, Styffe, Parker; Hofvander, Vindehall, Price; Christoffersson, Sana.
HACKEN (4-2-3-1): Linde; Wembangomo, Hilvenius, Helander, Lundqvist; Rygaard, Doumbia; Dahbo, Svanback, Lindberg; Lindgren.

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