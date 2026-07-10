Pronostico Mjallby-AIK: i campioni in carica fanno paura nel loro fortino

Mjallby-AIK è un match valido per la dodicesima giornata dell’Allsvenskan e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il dominio incontrastato della scorsa stagione – campionato vinto chiudendo a +13 sulla seconda e incassando una sola sconfitta – è un lontano ricordo per il Mjallby, oggi distante addirittura 13 punti dalla capolista Sirius e fuori anche dalla zona Europa. Il rendimento del club di Hallevik finora è stato molto altalenante (4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte in 11 turni di Allsvenskan) e la difesa del titolo appare già un’impresa irrealistica.

I gialloneri di Karl Marius Aksum hanno mancato l’appuntamento coi tre punti anche nell’ultimo fine settimana, primo match dopo la lunga sosta per il Mondiale. Il rocambolesco 4-4 in casa del Sirius primo in classifica, tuttavia, ha quasi il retrogusto di un successo: sotto 4-2 a nove minuti dalla fischio finale, il Mjallby è riuscito a riacciuffare l’attuale schiacciasassi dell’Allsvenskan, dimostrando una grandissima personalità.

Ora, però, bisogna cavalcare l’entusiasmo per il pareggio raggiunto in extremis e tornare a vincere dopo due mesi esatti, mettendo fine a un digiuno che va avanti da 5 turni.

Nel match che inaugura la giornata numero 12 al Mjallby fa visita l’AIK, uno dei club storici del calcio svedese ma a secco di titoli dal 2018. La compagine di Stoccolma è soltanto undicesima in classifica, equidistante dall’Europa e dalla zona rossa. Gli uomini guidati dallo spagnolo Jose Riveiro in ogni caso sono ripartiti alla grande dopo la sosta, andando a vincere in rimonta in casa del Goteborg (1-2) e conquistando il secondo successo nelle ultime 8 giornate.

Come vedere Mjallby-AIK in diretta tv e streaming

Mjallby-AIK, in programma sabato alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Lo Strandvallen è una vera e propria “cassaforte” per il Mjallby, rimasto imbattuto in 27 delle ultime 30 gare interne di campionato. Sotto la guida di Aksum, la squadra ha sviluppato una solidità difensiva granitica tra le mura amiche, come dimostrano i 6 clean sheet nelle ultime 12 partite casalinghe. L’AIK è invece una squadra double face: molto pericolosa e lucida in trasferta (cinque risultati utili nelle ultime sei uscite fuori casa), ma tremendamente fragile dal punto di vista difensivo, con una media horror di 1.83 gol concessi a partita nelle ultime sei trasferte. Inoltre, l’assenza per infortunio del baluardo arretrato Cissé (problema alla caviglia) toglie ampie certezze a Riveiro.

Il Mjallby in casa perde raramente ed è storicamente bravissimo a congelare i ritmi e a difendere basso (appena 0.67 gol incassati di media nelle ultime tre interne). Difficilmente assisteremo a un altro match folle come il 4-4 con il Sirius: la doppia chance interna unita a un tetto massimo di tre gol sembra essere un buon compromesso.

Le probabili formazioni di Mjallby-AIK

MJALLBY (3-4-2-1): Wallinder; Miettinen, Svanberg, Tidstrand; Granath, Gustavsson, Gustafson, Samuelsen; Kjær, Manneh; Bergström.

ZILINA (4-1-3-2): Joelsson; Edh, Papagiannopoulos, Nissen, Bergquist; Csongvai; Hove, Ayari, Ali; Jareteg, Filling.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1