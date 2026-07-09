Pronostici Norvegia-Inghilterra: marcatore e tiri in porta

Pronostici Norvegia-Inghilterra, con due frombolieri del calibro di Haaland e Kane nei paraggi c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco la nostra multipla.

Il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra all’Hard Rock Stadium di Miami mette di fronte due tra le selezioni più elettrizzanti di questo Mondiale, arrivate fin qui dopo un percorso da brividi.

La Norvegia di Stale Solbakken sta vivendo una vera e propria favola. Dopo aver superato il girone (4-1 all’Iraq, 3-2 al Senegal e il ko indolore con la Francia), gli scandinavi hanno piegato la Costa d’Avorio per 2-1 prima di regalarsi il giorno più bello nella storia del calcio norvegese. Un leggendario 2-1 ai danni del Brasile di Carlo Ancelotti firmato da una clamorosa doppietta nel finale del solito, fantascientifico Haaland.

Dall’altra parte, l’Inghilterra di Thomas Tuchel ha vissuto una campagna finora spigolosa ma di enorme carattere. Partita forte col 4-2 alla Croazia, ha rallentato con lo 0-0 col Ghana e il 2-0 a Panama, per poi superare due autentiche battaglie psicologiche.

Prima la rimonta da brividi contro la RD del Congo (3-2 con doppietta salvifica di Kane) e poi l’epico 3-2 all’Azteca contro il Messico padrone di casa, superando l’altitudine e l’espulsione di Quansah grazie a un monumentale Bellingham (doppietta). Una sfida stellare tra due nazionali che sanno come incendiare l’area di rigore. E che promettono di non risparmiarsi sul prato di Miami.

Haaland vince la sfida tra pesi massimi

In una sfida di questo calibro, per il mercato dei marcatori c’è solo l’imbarazzo della scelta tra i due pesi massimi della competizione. Il nostro mirino però punta dritto su Haaland.

Il cyborg del Manchester City sta disputando un Mondiale pazzesco, avendo timbrato il cartellino in ognuna delle sue 4 apparizioni per un totale di ben 7 gol. La difesa dei Tre Leoni lo conosce fin troppo bene, ma l’assetto arretrato di Tuchel ha dimostrato di concedere sempre qualcosa (4 gol incassati nelle ultime due sfide). E la fame del gigante norvegese, reduce dalla storica doppietta al Brasile, sembra francamente incontenibile.

Passando alla fiera dei tiratori, il palcoscenico è tutto per Kane, dal quale ci aspettiamo almeno due tiri in porta. Il bomber del Bayern Monaco è il leader assoluto della sua selezione con 6 reti e viaggia a medie spaventose. Primo sia per tiri nello specchio (2.0 a partita) che per tiri totali (3.8), sarà il fulcro dell’attacco di Tuchel e difficilmente la retroguardia scandinava riuscirà a schermarlo per novanta minuti.

Sempre in casa inglese, fari puntatissimi su Bellingham. Il fuoriclasse del Real Madrid, reduce da una prestazione d’antologia contro il Messico, sta giocando un Mondiale da assoluto dominatore e vanta una media di 2.4 conclusioni a partita. I suoi costanti inserimenti a rimorchio lo renderanno una minaccia costante per la Norvegia. Secondo noi effettuerà almeno tre tiri totali.

Chiudiamo la nostra multipla con la luce del centrocampo scandinavo, Odegaard. Il capitano dell’Arsenal, oltre a essere il cervello della squadra, è il secondo giocatore più pericoloso della Norvegia dopo Haaland, mantenendo una media esatta di 2 conclusioni totali per match. I suoi traccianti dalla media distanza e la sua classe nello stretto saranno fondamentali per alleggerire la pressione inglese.

Quindi, ricapitolando: Haaland marcatore Plus, Kane over 1,5 tiri in porta Plus, Bellingham over 2,5 tiri totali Plus e Odegaard over 1,5 tiri totali Plus, su Sportbet hanno un valore di 10,66 volte la posta.