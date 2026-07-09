Pronostico Fredrikstad-Lillestrom: le certezze sono due

Fredrikstad-Lillestrom è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico

Aveva iniziato alla grande il Lillestrom questa stagione. Ma poi qualcosa si è inceppato. E infatti sono arrivate quattro sconfitte di fila scacciate via con l’ultima vittoria in casa. Passata la crisi? Lo vedremo in questa partita.

Di certo, almeno la classifica, ci dice che ci sono delle differenze con il Fredrikstad, una formazione che sta bene – quattro risultati utili nelle ultime cinque e la sconfitta contro il Valerenga – che, però, si ritrova a metà classifica. In quattro degli ultimi cinque incroci – in campionato, non mettiamo in mezzo una gara di Coppa – questa partita ha sempre regalato almeno tre reti complessive. E i 20 gol presi dai padroni di casa in undici partite giocate (sì, una è saltata e verrà recuperata dopo) sono una dimostrazione del fatto che, a livello difensivo, manca pur sempre qualcosa.

Se dovessimo guardare in generale la classifica, lo stato di salute fisica e mentale e poi quelle che sono le reali potenzialità di questi due club, è evidente che gli ospiti partano leggermente avanti. Ma non sarà facile per i gialloneri riuscire ad avere la meglio. Quindi, nel nostro pronostico, vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Fredrikstad-Lillestrom in diretta tv e in streaming

Fredrikstad-Lillestrom è in programma sabato alle 14. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Ci aspettiamo, intanto, che questa gara possa regalare almeno tre reti complessive come successo nella maggior parte dei casi. E poi ci aspettiamo pure che questo match possa regalare pure una rete per squadra. Le quote sono importanti in entrambi i casi e visto il momento non ci stupiremmo alla fine finisca in pareggio.

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Le probabili formazioni di Fredrikstad-Lillestrom

FREDRIKSTAD (3-4-3): Martin Børsheim; Fredrik Holmé, Ulrik Fredriksen, Simen Rafn; Samuel Leach Holm, Sondre Sørløkk, Daniel Eid, Rocco Shein; S. Laghzaoui, Oskar Öhlenschlaeger, Henrik Langaas Skogvold.

LILLESTROM (4-5-1): Pontus Dahlberg; Lars Ranger, Sander Moen Foss, Ruben Gabrielsen, Sturla Ottesen; Salieu Drammeh, Gustav Nyheim, Harald Woxen, Markus Karlsbakk, Camil Jebara; Felix Vá.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2