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Pronostico Fredrikstad-Lillestrom: le certezze sono due

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Fredrikstad-Lillestrom è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico 

Aveva iniziato alla grande il Lillestrom questa stagione. Ma poi qualcosa si è inceppato. E infatti sono arrivate quattro sconfitte di fila scacciate via con l’ultima vittoria in casa. Passata la crisi? Lo vedremo in questa partita.

Pronostico Fredrikstad-Lillestrom
Pronostico Fredrikstad-Lillestrom: le certezze sono due (Profilo Instagram Lillestrom) – Ilveggente.it

Di certo, almeno la classifica, ci dice che ci sono delle differenze con il Fredrikstad, una formazione che sta bene – quattro risultati utili nelle ultime cinque e la sconfitta contro il Valerenga – che, però, si ritrova a metà classifica. In quattro degli ultimi cinque incroci – in campionato, non mettiamo in mezzo una gara di Coppa – questa partita ha sempre regalato almeno tre reti complessive. E i 20 gol presi dai padroni di casa in undici partite giocate (sì, una è saltata e verrà recuperata dopo) sono una dimostrazione del fatto che, a livello difensivo, manca pur sempre qualcosa.

Se dovessimo guardare in generale la classifica, lo stato di salute fisica e mentale e poi quelle che sono le reali potenzialità di questi due club, è evidente che gli ospiti partano leggermente avanti. Ma non sarà facile per i gialloneri riuscire ad avere la meglio. Quindi, nel nostro pronostico, vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Fredrikstad-Lillestrom in diretta tv e in streaming

Fredrikstad-Lillestrom è in programma sabato alle 14. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.20 GoldbetLottomatica e a 3.20 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci aspettiamo, intanto, che questa gara possa regalare almeno tre reti complessive come successo nella maggior parte dei casi. E poi ci aspettiamo pure che questo match possa regalare pure una rete per squadra. Le quote sono importanti in entrambi i casi e visto il momento non ci stupiremmo alla fine finisca in pareggio.

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Le probabili formazioni di Fredrikstad-Lillestrom

FREDRIKSTAD (3-4-3): Martin Børsheim; Fredrik Holmé, Ulrik Fredriksen, Simen Rafn; Samuel Leach Holm, Sondre Sørløkk, Daniel Eid, Rocco Shein; S. Laghzaoui, Oskar Öhlenschlaeger, Henrik Langaas Skogvold.
LILLESTROM (4-5-1): Pontus Dahlberg; Lars Ranger, Sander Moen Foss, Ruben Gabrielsen, Sturla Ottesen; Salieu Drammeh, Gustav Nyheim, Harald Woxen, Markus Karlsbakk, Camil Jebara; Felix Vá.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

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