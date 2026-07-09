Wimbledon, è il giorno delle semifinali femminili: i pronostici

Muchova-Gauff e Kostyuk-Noskova: analisi e pronostici delle semifinali femminili di Wimbledon in programma giovedì 9 luglio.

Ci siamo. Anche nel tabellone femminile di Wimbledon è l’ora della verità. Restano quattro protagoniste, ciascuna con un percorso diverso alle spalle e ognuna altrettanto meritevole di ottenere uno dei posti in palio alla finale dei Championships. A contenderseli saranno Karolina Muchova e Coco Gauff nella prima semifinale, seguite dal derby ceco-ucraino tra Linda Noskova e Marta Kostyuk. Due sfide che si preannunciano molto equilibrate, ma anche piuttosto interessanti, per diverse ragioni.

La Muchova arriva all’appuntamento dopo aver disputato un torneo di altissimo livello, nel corso del quale ha confermato di essere una delle giocatrici più complete del circuito quando riesce a trovare continuità fisica e mentale. Dall’altra parte ci sarà, dicevamo, la Gauff, che ha raggiunto la semifinale con autorità, ma che sull’erba londinese ha dovuto spesso adattarsi a partite meno lineari del previsto.

I precedenti raccontano una storia ben precisa. Gauff conduce 6-1 negli scontri diretti e ha vinto sei delle ultime sette sfide disputate contro la ceca. L’unico successo di Muchova è arrivato quest’anno sulla terra di Stoccarda, mentre sull’erba le due non si sono mai affrontate. Un dato che testimonia come l’americana sia spesso riuscita a disinnescare il tennis vario e imprevedibile della sua avversaria. Il bilancio dei precedenti suggerirebbe di schierarsi senza troppe esitazioni dalla parte di Gauff, ma la verità è che questa semifinale avrà come cornice un contesto inedito. L’erba, infatti, è probabilmente la superficie che valorizza maggiormente il tennis della ceca, ragion per cui il pronostico pende leggermente dalla parte di Muchova. Gauff resta un’avversaria temibilissima e ha tutte le carte in regola per ribaltare questa previsione, ma la sensazione è che la ceca abbia il tennis giusto per conquistare la finale.

Muchova-Gauff e Kostyuk-Noskova: i pronostici delle semifinali

Anche la seconda semifinale promette grande grande spettacolo ed equilibrio. La Noskova è stata una delle rivelazioni di questa edizione di Wimbledon, capace com’è stata di spingersi fino a questo punto del torneo grazie a un tennis aggressivo e ad una personalità che, nonostante la giovane età, non è mai venuta meno nei momenti importanti.

La Kostyuk, però, che ai quarti ha asfaltato Jasmine Paolini, ha dato l’impressione di possedere qualcosa in più sotto il profilo della continuità. L’ucraina ha affrontato un cammino ricco di insidie senza perdere lucidità e, soprattutto, ha dimostrato di saper gestire bene anche le partite più complicate. La sensazione è che proprio questa maggiore solidità possa fare la differenza in questa semifinale al veleno. Noskova ha i mezzi per mettere in difficoltà chiunque, ma Kostyuk è in pole per la conquista del pass per la finale perché forte di qualche certezza in più. Per questo motivo il pronostico sorride, seppur di poco, all’ucraina.

Muchova IN Muchova-Gauff

Kostyuk IN Kostyuk-Noskova