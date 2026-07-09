Pronostico Argentina-Svizzera: un’altra trincea di fronte a Messi

Argentina-Svizzera è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

I detrattori dell’Argentina ormai da diversi giorni non fanno che porre l’accento sul percorso, a loro detta, troppo semplice di cui ha beneficiato finora la selezione campione del mondo in carica.

In effetti, non hanno tutti i torti. Dopo aver superato un girone con Giordania, Algeria e Austria – tre vittorie su tre – l’Albiceleste ha incrociato le strade di Capo Verde ed Egitto, rispettivamente tra sedicesimi e ottavi di finale. E nei quarti ora l’attende la Svizzera, nazionale sicuramente ostica ma non di certo una big del calcio internazionale.

Alla fine però è sempre il campo a parlare. Quasi a voler dimostrare che in questo Mondiale non esistono partite facili. Non a caso gli uomini di Lionel Scaloni se la sono vista davvero brutta nei due match giocati finora nella fase a eliminazione diretta e in entrambi i casi hanno avuto bisogno di ricorrere al talento ma soprattutto alla garra dei suoi interpreti migliori (Messi, ovviamente, su tutti) per scongiurare quella che sarebbe stata una clamorosa uscita di scena.

Albiceleste, quanta sofferenza

Se contro Capo Verde la Selección si era fatta riacciuffare per ben due volte dagli Squali Blu che, con il loro blocco basso e la capacità di eludere con autorevolezza la pressione avversaria, erano riusciti a trascinare i campioni addirittura ai tempi supplementari, agitando persino lo spettro dei rigori – successivamente evitati grazie all’inzuccata di Romero al 111′, in realtà un’autorete di Diney – contro l’Egitto Messi e compagni hanno corso un rischio ancora maggiore.

Già, perché martedì scorso a 11 minuti dal 90′ il punteggio recitava 0-2 per i Faraoni sui maxischermi del Mercedes Benz Stadium di Atlanta. Sembrava veramente finita per un’Argentina presa alla sprovvista dall’efficace piano tattico del ct nordafricano Hassan – contrariamente alle aspettative l’Egitto, oltre a difendersi egregiamente, ha attaccato pure con personalità e coraggio – e fermata da una scintillante prestazione del portiere Shobeir, che nel primo tempo ha ipnotizzato finanche lo stesso Messi dal dischetto.

Ma è stato proprio nel momento più difficile che l’otto volte Pallone d’Oro si è caricato la squadra sulle spalle ed ha sostanzialmente riportato in vita l’Albiceleste con le sue magie. Prima l’assist per Romero e poi, nel giro di appena 4 minuti, l’ottavo sigillo in questo Mondiale, di prepotenza e arroganza.

Una volta riportato il risultato in parità, l’Argentina è riuscita pure ad evitare i tempi supplementari, segnando il gol del definitivo 3-2 in pieno recupero con Enzo Fernandez tra le proteste egiziane che chiedevano un fallo da rigore su Salah.

Una rimonta che ha avuto lo stesso effetto di una puntura di adrenalina nel corpo, con Messi che ha abbandonato il campo tra le lacrime (di gioia), quasi incredulo per come riesca a essere così decisivo nonostante i 39 anni suonati. Un campione senza tempo.

Occhio alla solidità elvetica

Al contempo, c’è chi si chiede se l’estrema sofferenza vissuta dagli argentini contro avversari non certo di primo piano come Egitto o Capo Verde non sia un preoccupante campanello d’allarme, specie in vista delle eventuali sfide con le big rimaste in corsa.

Fatto sta che, proprio per questi motivi, l’Argentina non potrà permettersi di prendere sottogamba la Svizzera, che si appresta a giocare un quarto di finale mondiale per la prima volta dal 1954. Anche gli elvetici hanno approfittato dei cosiddetti “buchi” del tabellone per arrivare tra le prime otto e suggellare un innegabile processo di crescita che va avanti ormai da oltre un decennio.

Superato un girone non impossibile (Canada, Bosnia e Qatar), gli uomini di Murat Yakin affidandosi alla loro proverbiale solidità, si sono imposti 2-0 sull’Algeria dell’ex Petkovic nei sedicesimi e negli ottavi l’hanno spuntata ai rigori sulla Colombia al termine di una partita di rara bruttezza, nonché noiosissima, in cui le due squadre hanno preferito non farsi del male con il chiaro obiettivo di arrivare a giocarsela dal dischetto. E così è stato: i rossocrociati, più freddi e cinici, ne hanno sbagliato soltanto uno (Akanji), mentre i sudamericani se ne sono divorati due (Sanchez ed Hernandez), dicendo così addio al Mondiale.

Per Yakin è indubbiamente un traguardo storico, conquistato nonostante l’assenza del suo giocatore migliore, Manzambi, fermato da un problema al ginocchio che probabilmente gli farà saltare pure l’Argentina.

A Kansas City dovremmo rivedere il milanista Jashari sulla trequarti, alle spalle del centravanti Embolo e con le ali Rieder e Ndoye – quest’ultimo in ballottaggio con Vargas – ai suoi lati. Difficile prevedere invece quali saranno le scelte di Scaloni. Contro l’Egitto gli ingressi di Nico Gonzalez e di Lautaro Martinez hanno fatto la differenza e non è da escludere che il centravanti dell’Inter stavolta parta titolare, al posto di Julian Alvarez.

Come vedere Argentina-Svizzera in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida tra Argentina e Svizzera è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 (ora italiana) all’Arrowhead Stadium di Kansas City, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere ad Argentina-Svizzera anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

L’Argentina parte nettamente favorita per tasso tecnico e per spessore individuale, ma si troverà di fronte la squadra più organizzata, compatta e potenzialmente scomoda incrociata finora.

Il ct svizzero Yakin imposterà una vera e propria trincea difensiva (un 4-5-1 o 5-4-1 molto elastico) con un unico, grande obiettivo: togliere il centro del campo e impedire a Messi di ricevere tra le linee e girarsi a guardare la porta. Se la circolazione di palla dell’Albiceleste si rivelerà lenta e prevedibile come contro Capo Verde ed Egitto, scardinare il muro elvetico potrebbe diventare un’impresa titanica. Attenzione però al fattore stanchezza: gli elvetici arrivano da 120 minuti di pura sofferenza fisica e psicologica contro la Colombia.

Scaloni però non vuole altri cali di concentrazione. Ci aspettiamo una vittoria dei campioni in carica in un match controllato e dal punteggio non esagerato. Stuzzica il segno Multigol 1-2 Primo Tempo: Yakin sa perfettamente come addormentare la partita e togliere fluidità alla manovra avversaria. E unn primo tempo bloccato, fatto di densità centrale svizzera e raddoppi costanti su Messi, è uno scenario altamente probabile.

Le probabili formazioni di Argentina-Svizzera

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Paredes, Enzo Fernandez; Messi, Lautaro Martinez.

SVIZZERA (4-3-3): Köbel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Jashari; Rieder, Embolo, Ndoye.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1