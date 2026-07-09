Pronostico Norvegia-Inghilterra, non solo Haaland-Kane: decisivo il duello “fratricida”

Norvegia-Inghilterra è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 23:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

La Norvegia che rimanda a casa il Brasile pentacampione al termine di una partita in cui gli scandinavi hanno addirittura avuto il 66% del possesso contro il 34% dei verdeoro è forse il manifesto del calcio del XXI secolo, l’archiviazione definitiva del Novecento calcistico. Sì, perché il solo immaginare qualcosa di simile 30 o 40 anni fa era praticamente impossibile. Si sarebbe rasentata la blasfemia.

Ed invece l’impresa di Stale Solbakken e dei suoi uomini ci dimostra che anche un paese come quello norvegese, pur avendo una tradizione sostanzialmente insignificante nella storia di questo sport, può cambiare il proprio destino con una seria e lungimirante programmazione. Persino abbattere “giganti” come quello brasiliano nella fase a eliminazione diretta di un campionato del mondo.

Trascinata dai miracoli di Nyland – il portiere del Siviglia ha parato un rigore a Bruno Guimaraes – e dal suo implacabile fromboliere, Haaland (doppietta alla Seleçao e gol numero 7 nel Mondiale nordamericano), per il quale ogni commento è ormai superfluo, la Norvegia ha conquistato per la prima volta un pass per i quarti di finale, rientrando nel ristrettissimo club delle otto migliori selezioni del pianeta. Per capire la portata di ciò che hanno realizzato gli uomini di Solbakken, basta guardare il viso sconvolto e incredulo dello stesso Haaland, sia durante le esultanze sia a fine partita. Quando ha pure avuto l’onore di fare da “direttore d’orchestra” nella viralissima Viking Row, la “remata vichinga” con cui tifosi e giocatori stanno festeggiando le vittorie e seguendo il ritmo del tamburo.

Scandinavi quinti nella classifica degli xG

Nella sfida del MetLife Stadium si sono visti tutti i progressi raggiunti dalla Norvegia. Una squadra coraggiosa, fisica, che non rinuncia ad attaccare e sa capire quali sono i momenti giusti per velocizzare l’azione oppure rallentarla.

Quello che fa, lo fa bene. Norvegesi per ora quarti per grandi occasioni create e quinti nella classifica dei gol attesi (xG). Organizzazione, concentrazione e uno stile di gioco ben definito: l’obiettivo finale, infatti, è creare le condizioni migliori per innescare l’attaccante del Manchester City.

Il pressing offensivo, poi, sembra essere uno dei più efficaci del torneo. In definitiva, una squadra che più moderna non si può, il tutto impreziosito dalla presenza lì davanti del miglior centravanti al mondo, le cui medie gol con la nazionale stanno diventando fantascientifiche. Ne consegue che il loro Mondiale, gli scandinavi, l’hanno già vinto. Quello che arriverà da questo momento in poi sarà tutto di guadagnato. La Norvegia, infatti, una volta giunta ai quarti non deve dimostrare più nulla e l’Inghilterra, sua prossima avversaria, dovrà fare attenzione all’entusiasmo e alla voglia di continuare a stupire di Odegaard e compagni, ormai senza più nulla da perdere.

L’Inghilterra ha superato l’esame Azteca

Gli inglesi arrivano a questa sfida dopo aver superato le forche caudine dell’Estadio Azteca. E scacciato una volta per tutte gli spettri della sconfitta, maturata proprio nello storico impianto messicano contro l’Argentina di Maradona nel 1986, con tanto di mitologica Mano de Dios e gol del secolo.

Viste le difficoltà avute nei sedicesimi con la RD del Congo, battuta grazie a una doppietta del solito Kane nel finale quando le cose si stavano mettendo male, aleggiavano parecchi dubbi sull’Inghilterra, che avrebbe dovuto affrontare un Messico imbattuto nel Mondiale e fino a quel momento senza gol al passivo, nonché spinto da 80mila tifosi. Senza dimenticare le insidie dell’altitudine, considerando che l’Azteca si trova a oltre 2000 metri sul livello del mare.

La nazionale dei Tre Leoni invece ha interpretato la gara nel miglior modo possibile, lasciando deliberatamente il possesso ai padroni di casa (66% contro 33%) e resistendo agli attacchi casalinghi nella prima mezz’ora di gioco.

E proprio quando il Messico stava iniziando ad acquisire certezze, la squadra di Thomas Tuchel ha tirato fuori gli artigli. In due minuti Bellingham ha fatto doppietta ed il primo tempo si è chiuso sul 2-1 Inghilterra, con Quinones che ha accorciato le distanze prima del rientro negli spogliatoi. Nella ripresa la quasi immediata espulsione di Quansah ha lasciato in dieci uomini gli inglesi, che hanno comunque dimostrato grande freddezza e personalità in un secondo tempo che come il primo non ha lesinato emozioni. Rigori realizzati da Kane (sesto gol per l’attaccante del Bayern Monaco) e Raul Jimenez, nel contesto di un assedio messicano che ad ogni modo non è riuscito a riportare in parità il match (2-3).

Un’affermazione, quella dell’Azteca, che equivale a una prova di forza. E che dà certamente vigore a una selezione che era uscita un po’ ridimensionata dai gironi.

Come contro il Messico, anche contro gli scandinavi i due esterni nel 4-2-3-1 saranno nuovamente Gordon e Saka, ormai preferiti a Madueke e Rashford. Sull’out destro difensivo invece toccherà a Spence prendere il posto dello squalificato Quansah, visto che James non è al meglio. Formazione tipo infine per Solbakken: dubbi solo in difesa, dove si contendono una maglia Moller Wolfe ed il genoano Ostigard.

Come vedere Norvegia-Inghilterra in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

Norvegia-Inghilterra è in programma sabato alle 23:00 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Norvegia-Inghilterra anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Il caldo soffocante di Miami Gardens farà da sfondo a un quarto che non sarà semplicemente la sfida stellare tra due centravanti fenomenali come Haaland e Kane.

La Norvegia, dopo il palleggio esibito contro i brasiliani, potrebbe tornare a un piano gara più verticale ed essenziale. Blocco medio, pressione feroce nei momenti scelti e transizioni immediate, guidate dal genio di Odegaard. La chiave del match sarà proprio il duello tra il capitano dell’Arsenal e la diga dei Tre Leoni, Rice, peraltro compagno di squadra del norvegese nei Gunners. Chi vincerà il centro del campo secondo noi conquisterà la semifinale.

L’Inghilterra di Tuchel però ha dimostrato di saper accettare il caos e di saper soffrire. Contro il Messico ha deliberatamente lasciato il pallone agli avversari per poi colpire con cinismo chirurgico. I britannici potrebbero scegliere di scavalcare la pressione ultra-aggressiva norvegese cercando direttamente il raccordo di Kane tra le linee. Gli inglesi hanno più profondità nella rosa e abitudine a questi palcoscenici, tuttavia la Norvegia gioca con la mente totalmente sgombra e il sorriso di chi non ha più nulla da perdere. Fermo restando che gli inglesi rimangono favoriti secondo i bookmaker, entrambe le selezioni hanno dimostrato una facilità di conversione offensiva impressionante in questo torneo ed il caldo di Miami potrebbe allungare le squadre nella ripresa, ma l’importanza della posta in palio terrà il match dentro binari di parziale controllo. La fascia 2-4 gol copre i risultati più logici di questo quarto di finale.

Le probabili formazioni di Norvegia-Inghilterra

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2