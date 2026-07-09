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Sinner-Djokovic, che burlone il destino: il pronostico della semifinale

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Sei mesi dopo la beffa australiana, Jannik Sinner ritrova Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon: ecco il pronostico della semifinale.

Il fatto che Carlos Alcaraz non abbia mai calcato il prato dell’All England Club non significa che Jannik Sinner abbia avuto la strada spianata, anzi. Tanto è vero che ad attenderlo, in questo caldissimo – in  tutti i sensi – venerdì di inizio luglio – ci sarà un avversario che ha ben poco da invidiare al fenomeno iberico. Il campione in carica, nonché numero 1 del mondo, disputerà la semifinale di Wimbledon duellando nientepopodimeno che con Novak Djokovic, tra gli avversari peggiori in cui ci si possa imbattere in Church Road.

Sinner
Sinner-Djokovic, che burlone il destino: il pronostico della semifinale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

È un incrocio che profuma di finale anticipata e che riporta inevitabilmente alla memoria l’ultimo confronto avvenuto tra i due in uno Slam. Lo scorso gennaio, infatti, fu proprio Nole a interrompere la corsa dell’azzurro agli Australian Open. In una semifinale tanto memorabile quanto dolorosa, il serbo rimontò due volte lo svantaggio e si impose al quinto set, infliggendo a Sinner una sconfitta difficile da digerire. Quella partita resta una delle “scottature” più pesanti della recente carriera del campione altoatesino, oltre a rappresentare l’ennesima dimostrazione della capacità di Djokovic di esaltarsi quando la posta in palio si alza.

Anche il percorso londinese racconta molto delle condizioni con cui i due arrivano all’appuntamento. Sinner ha raggiunto la semifinale senza particolari affanni, crescendo di partita in partita e dando prova di una solidità sempre maggiore. Il serbo, invece, ha dovuto sudare moltissimo nei quarti contro Félix Auger-Aliassime, imponendosi soltanto al termine di una battaglia di oltre cinque ore, la più lunga nella storia dei quarti di finale di Wimbledon. Un successo che conferma la sua stoffa e la sua personalità, ma che potrebbe avergli lasciato qualche scoria sul piano fisico. O forse no, considerando che ci ha già abbondantemente dimostrato di essere capace di tutto.

Sinner-Djokovic: il pronostico

Djokovic
Sinner-Djokovic: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dire che Djokovic sia sfavorito a Wimbledon, diciamoci la verità, è un rischio. I sette titoli conquistati ai Championships, uniti alla straordinaria esperienza accumulata su questi campi, impongono prudenza anche quando dall’altra parte della rete c’è il numero 1 del mondo. Eppure, la sensazione è che Sinner arrivi alla semifinale con più energie e che abbia espresso un tennis più continuo nel corso del torneo. Sembra aver raggiunto la sua migliore condizione possibile, insomma, per intenderci. Certo, Nole resta capace di ribaltare qualsiasi pronostico, come ha già dimostrato a Melbourne, ma i cinque set disputati contro Auger-Aliassime potrebbero presentare il conto proprio in occasione di questa semifinale. Il pronostico pende dunque dalla parte dell’azzurro, pur con la necessaria cautela che impone un avversario di questo calibro. Che, verosimilmente, riuscirà comunque a trascinare la partita almeno al quarto set.

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