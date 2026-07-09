I pronostici di giovedì 9 luglio: Francia-Marocco ai Mondiali, Europa e Conference League

I pronostici di giovedì 9 luglio, c’è Francia-Marocco ai Mondiali più partite di Europa League e Conference League

l primo quarto del Mondiale 2026 è la riedizione della semifinale dell’edizione 2022, quando in Qatar la Francia mise fine alla favola del Marocco, prima selezione africana di sempre ad approdare tra le prime quattro di una rassegna iridata. Dopo aver eliminato Portogallo e Spagna gli uomini allenati allora da Walid Regragui furono costretti ad arrendersi dinanzi ai Bleus (2-0), al termine di una partita comunque ben giocata e ben interpretata dai nordafricani, che riuscirono a tenere testa e a rendere le cose difficili alla truppa di Didier Deschamps, poi sconfitta ai rigori dall’Argentina nella finalissima di Doha.

I Leoni dell’Atlante ci riprovano ma la differenza, rispetto a quattro anni fa, è che non possono più definirsi una “sorpresa”. Il Marocco è ormai una realtà solidissima del calcio internazionale e, se vogliamo, Hakimi e compagni sembrano avere qualcosa in più, non soltanto a livello di esperienza.

Difficilmente, dunque, vedremo un match aperto e ricco di gol: la tensione del dentro o fuori farà il resto. Un primo tempo bloccato, fatto di studio, raddoppi asfissianti su Mbappé e pochi spazi concessi dai Leoni dell’Atlante alla manovra francese è uno scenario probabilissimo.

In campo anche Europa League e Conference League: tra le partite da over 2,5 occhio a Penybont-Santa Coloma, Qarabag-Vestri e CSKA Sofia-Derry City.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X PRIMO TEMPO in Francia-Marocco, Mondiali, ore 22:00

Vincenti

LIEPAJA (in Liepāja-Dečić, Conference League , ore 18:00)

(in Liepāja-Dečić, Conference League ore 18:00) DINAMO MINSK (in Dinamo Minsk-Sileks, Conference League , ore 19:00)

(in Dinamo Minsk-Sileks, Conference League ore 19:00) LEVADIA (in Caernarfon Town-Levadia, Conference League, ore 19:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Penybont-Santa Coloma , Conference League , ore 20:45

, , ore 20:45 Qarabag-Vestri , Europa League , ore 18:00

, , ore 18:00 CSKA Sofia-Derry City, Europa League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Vojvodina-Ferencvaros , Europa League , ore 20:00

, , ore 20:00 Francia-Marocco, Mondiali, ore 22:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 9.62 GOLDBET ; N.D. SPORTBET; 9.62 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Francia-Marocco, Mondiali, ore 22:00