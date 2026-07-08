Pronostici Spagna-Belgio: quasi ammoniti plus

Pronostici Spagna-Belgio: ecco le nostre scelte sui quattro quasi ammoniti plus che potrebbe riservare questa partita

Una partita importante, delicata. Che molti giocatori che scenderanno in campo non avranno la possibilità di rigiocare nel corso della propria carriera.

A questo punto del Mondiale è tutto oro colato quello che viene fuori. E Spagna-Belgio è una sfida, letteralmente, aperta a qualsiasi risultato. Comunque, dopo avervi dato i nomi dei giocatori che potrebbero entrare nel tabellino dell’arbitro tra marcatori e tiri in porta (qui trovate le nostre scelte) adesso vi diciamo quelli che secondo noi possono essere gli uomini che invece possono finire tra i cattivi. Andiamo a vedere chi sono.

Pronostici Spagna-Belgio: le scelte

Partiamo dalla Spagna: il primo nome è quello di Cubarsi. Il giovane difensore centrale potrebbe andare in difficoltà qualora dovesse andare a scegliere l’uomo da marcare. Garcia dovrebbe di nuovo scendere in campo con una finta punta, e quindi far girare tutti gli uomini che ha davanti. E questo potrebbe creare qualche problema. Sempre in casa Spagna occhio a Oyazarbal. Non è una vera prima punta, ama girare a largo, e questo lo potrebbe portare a commettere dei falli anche sui centrocampisti del Belgio.

Lo stesso identico discorso è per De Ketelaere. Forse lui adesso dovrebbe giocare più vicino alla porta avversaria, ma occhio perché si abbassa spesso tra le linee e non è sempre precisissimo nel primo controllo. Potrebbe commettere delle infrazioni. Infine occhio a Tielemans: il centrocampista anche sotto l’aspetto del cartellino giallo potrebbe regalare delle soddisfazioni.

Quindi, andando a ricapitolare quelle che sono le nostre scelte: Tielemans, De Ketelaere, Oyazarbal e Cubarsi quasi ammoniti plus, su SportBet hanno un valore di 20,26 volte la posta.