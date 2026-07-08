Pronostici Spagna-Belgio: marcatore e tiri in porta

Pronostici Spagna-Belgio: una partita che vale la semifinale che appare molto livellata. Ecco le nostre scelte

La Spagna ha eliminato il Portogallo grazie ai cambi di de la Fuente: Torres assist e Merino gol. Intuizioni. Il Belgio ha distrutto gli USA dopo le polemiche su Balogun. Giusto così.

Ora si affrontano in un’altra partita da dentro o fuori molto delicata e c’è un fattore che dobbiamo per forza di cose tenere in considerazione: il fatto che la Spagna, fino ad oggi, non ha preso nessun gol in questo Mondiale. Difesa di ferro. E lo sappiamo: chi non prende gol vince quasi sempre le partite. Comunque, andiamo in questo caso a vedere insieme chi sono gli uomini che possono essere decisivi.

Pronostici Spagna-Belgio: le scelte

Partiamo dal marcatore. Lamine Yamal contro il Portogallo non l’ha vista e ha voglia di rifarsi. Nuno Mendes, poi infortunato, lo ha annullato. Il numero 19 della Spagna vuole essere decisivo. Un giocatore che non lo scopriamo di certo noi ha le qualità per riuscire nel proprio intento. Magari è scoccata (di nuovo) la sua ora.

Passiamo invece ai possibili tiratori in porta: rimanendo in casa Spagna Baena (un tiro dentro i pali contro il Portogallo) potrebbe di nuovo centrare la porta avversaria dalla distanza, appunto come successo contro i lusitani. Un giocatore che ha le qualità per farlo. In casa Belgio invece scegliamo De Ketelaere (sta bene mentalmente e fisicamente dopo la doppietta agli USA) e Trossard, uno sicuro di giocare titolare lì davanti con Rudi Garcia.

Ricapitolando quindi le nostre scelte: Yamal marcatore plus, Trossard, Baena e De Ketelaere over 0,5 tiri in porta plus, su SPortBet hanno un valore di 14,91 volte la posta.