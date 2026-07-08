Noskova-Mertens, esperienza contro gioventù: il pronostico del quarto

Linda Noskova ed Elise Mertens si affronteranno oggi nei quarti di finale Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match.

Anche il tabellone femminile di Wimbledon è ormai vicino al suo epilogo. Una semifinale è già definita e vedrà opposte Coco Gauff e Karolina Muchova; resta invece ancora da completare, invece, l’altra metà del tabellone, con Marta Kostyuk impegnata contro Jasmine Paolini (qui l’analisi del match di mercoledì 8 luglio) e l’ultimo quarto che vedrà affrontarsi Linda Noskova ed Elise Mertens.

Quanto a questo confronto, la giocatrice che ha impressionato maggiormente finora è senza ombra di dubbio la ceca, alla sua prima presenza nei quarti ai Championships. Ha eliminato anche Madison Keys agli ottavi, confermando l’ottimo momento già mostrato durante tutta la stagione sull’erba. Arriva a questa sfida, pertanto, con un certo entusiasmo, tanta fiducia e la sensazione di poter spingersi ancora oltre.

Di fronte a sé troverà, tuttavia, un’avversaria che di esperienza ne ha da vendere. La Mertens sta facendo un Wimbledon solido e lineare, senza particolari passaggi a vuoto, che l’ha portata a conquistare a sua volta, cosa mai accaduta prima d’ora, un posto nei quarti di Wimbledon. La belga conosce perfettamente come si gestiscono queste partite e proverà a sfruttare proprio questo bagaglio di esperienza per frenare l’entusiasmo della più giovane rivale.

Noskova-Mertens: il pronostico

Il confronto in programma quest’oggi mette di fronte due giocatrici che sono arrivate alle fasi concitate dello Slam britannico al culmine di due percorsi assai diversi. Noskova ha dato l’impressione di avere qualcosa in più sul piano della brillantezza e della capacità di prendere in mano gli scambi, qualità che sull’erba le hanno consentito di superare anche avversarie di altissimo livello. Ma Mertens, si badi bene, rappresenta il classico ostacolo da non sottovalutare. La sua continuità e la sua esperienza potrebbero tenere la partita in equilibrio a lungo, soprattutto se riuscirà a limitare gli alti e bassi che talvolta caratterizzano il tennis della ceca. Il pronostico, comunque, pende dalla parte di Noskova. Il livello espresso durante questo Wimbledon e la fiducia accumulata strada facendo sembrano darle un leggero vantaggio in una sfida che potrebbe rivelarsi molto più combattuta di quanto raccontino le quote.