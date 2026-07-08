Pronostico Spagna-Belgio: una difesa bunker contro un attacco da urlo

Spagna-Belgio è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Per la prima volta dal 2010, anno dello storico trionfo sudafricano, la Spagna ritorna a giocare un quarto di finale di un Mondiale. La Roja, pur meno appariscente e pirotecnica di selezioni come Francia e Argentina, ha comunque mantenuto le promesse della vigilia, adottando però un profilo più basso rispetto alle altre grandi favorite per la vittoria finale rimaste in corsa.

Forse perché le partite che hanno visto protagonisti gli uomini di Luis De La Fuente hanno avuto un copione molto simile. Con il suo palleggio asfissiante ma soprattutto un’intensità fuori dal comune in fase di non possesso (impressionante la quantità di palloni recuperati, specie nella metà campo avversaria), la Spagna ha di fatto bloccato le squadre che si è trovata di fronte, impedendole di rendersi pericolose. Probabilmente è questa la causa della scarsa spettacolarità dei match degli iberici.

L’ultima “vittima” della Roja è stato il Portogallo, castigato nei minuti di recupero da un gol di Merino (0-1). Una gara in cui tra l’altro Rodri e compagni hanno eguagliato la miglior striscia positiva di sempre di questa nazionale, adesso imbattuta da ben 35 partite (ne bastano altre tre per infrangere il record dell’Italia di Mancini).

I lusitani, troppo timidi e poco cinici lì davanti, erano quasi riusciti a trascinare la sfida ai tempi supplementari ma il ct Martinez non aveva fatto i conti con l’abilità di De La Fuente nel leggere la partita a gara in corso. Ferran Torres, uno dei subentrati, allo scadere con un filtrante d’alta scuola ha trovato il centrocampista dell’Arsenal, che a tu per tu con Diogo Costa – miracoloso fino a quel momento – non poteva proprio sbagliare. Quarto successo di fila nel Mondiale per una Spagna che ha messo fine al sogno di CR7, uscito dal campo tra le lacrime, consapevole del fatto che quella di Dalla potrebbe essere stata la sua ultima partita con la nazionale.

Roja solidissima

La Spagna, in sostanza, ha toppato soltanto l’esordio con Capo Verde (0-0), unica squadra che è riuscita a non prendere gol contro la Roja. Ma il dato che continua a sbalordire è quello relativo alle reti incassate: neanche una in cinque partite.

Si tratta di un record, se consideriamo anche il Mondiale precedente. Nessuno, nella storia della rassegna iridata, aveva mantenuto la porta inviolata per così tanto tempo. Gli xG non fanno altro che confermare questa statistica. A malapena 1.49 gol attesi contro da quando è iniziata la manifestazione, il dato più basso di tutte le squadre partecipanti. Tocca al Belgio di Rudi Garcia, adesso, provare a scalfire l’ermetica difesa spagnola. In palio un pass per la semifinale, dove si profila uno scontro con la Francia oppure col Marocco.

I Diavoli Rossi non sono stati solidi come la Spagna ma nella fase a eliminazione diretta hanno dimostrato grande carattere, facendo fuori due selezioni ostiche come Senegal e USA, alle quali hanno rifilato complessivamente 7 gol.

Due vittorie che hanno permesso a Garcia di archiviare le critiche, anche molto pesanti, piovutegli addosso nella fase a gironi, in cui il Belgio aveva avuto la meglio solo sulla Nuova Zelanda, pareggiando con Egitto e Iran.

Il Belgio tira tantissimo

Prima la clamorosa rimonta contro il Senegal da 0-2 a 3-2, completata nei supplementari. Poi la vittoria di rabbia contro i padroni di casa, surclassati 4-1 lunedì scorso a Seattle in una partita preceduta dalle roventi polemiche per via dell’incredibile rimozione della squalifica dell’attaccante statunitense Balogun da parte della FIFA.

La sensazione è che il Belgio non vedeva l’ora di rispondere sul campo ed ha sfoderato la sua miglior prestazione finora, travolgendo gli uomini di Mauricio Pochettino. Da sottolineare anche una certa dose di coraggio da parte di Garcia, che contro gli USA ha tenuto in panchina tre titolarissimi come Doku, Lukaku e De Bruyne (il centrocampista del Napoli non è neppure entrato).

Se la Spagna, insomma, finora ha brillato a livello difensivo, il Belgio è la squadra che ha fatto meglio offensivamente parlando, con una media di 23 tiri a partita ben 13 gol segnati in cinque incontri. La Roja dovrà indubbiamente fare attenzione alle transizioni dei Diavoli Rossi, potenzialmente letali. Ma allo stesso tempo non dovrebbe avere problemi a bucare una difesa che in questo Mondiale ha collezionato un solo clean sheet.

Autore di una doppietta contro gli USA, De Ketelaere potrebbe partire di nuovo titolare nell’attacco belga, pronto alla solita staffetta con Lukaku. Non è da escludere invece un’altra panchina per De Bruyne, con Tielemans schierato nuovamente sulla trequarti. Assente Onana, uscito per infortunio lunedì scorso. Non sono previste modifiche infine da parte di De La Fuente, che confermerà l’11 sceso in campo contro il Portogallo.

Come vedere Spagna-Belgio in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

Spagna-Belgio è in programma venerdì alle 21:00 (ora italiana) al SoFi Stadium di Inglewood, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Spagna-Belgio anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

La Spagna parte leggermente favorita perché è probabilmente la squadra più equilibrata del torneo. Difende altissima senza perdere compattezza, recupera molti palloni nella metà campo avversaria e concede pochissimo. Il Belgio, però, arriva con enorme fiducia dopo la trasformazione operata da Garcia e possiede giocatori che possono punire qualsiasi errore nella pressione spagnola. Se la Roja riuscirà a soffocare la costruzione belga, controllerà la gara. Se invece il Belgio romperà la prima linea di pressing, la partita potrebbe diventare molto più aperta di quanto dica il pronostico.

La Spagna secondo noi difficilmente rinuncerà al controllo del pallone e del ritmo gara, un fattore che dovrebbe metterla al riparo da brutte sorprese nei novanta minuti regolamentari.

Abbinare la doppia chance a favore delle Furie Rosse a un tetto massimo di tre gol appare la scelta più logica per un quarto di finale così bloccato a livello tattico. Il Gol invece è una giocata coraggiosa perché va contro il record d’invulnerabilità della Spagna, ma il Belgio viaggia alla media impressionante di 23 tiri a partita e ha visto quest’esito comparire in 4 delle sue 5 uscite mondiali. Se c’è una squadra che può scalfire il muro di De La Fuente, questa è proprio quella di Garcia.

Le probabili formazioni di Spagna-Belgio

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1