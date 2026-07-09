Fery-Zverev, big match da brivido sul Centrale: il pronostico della semifinale

Saranno Arthur Fery e Alexander Zverev a contendersi uno dei due posti in palio nella finale di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match.

Dire che Arthur Fery stia facendo un Wimbledon sorprendente sarebbe un vero e proprio eufemismo. Il britannico, sostenuto anche dal pubblico di casa, ha costruito, mattoncino dopo mattoncino, un percorso che pochi avrebbero pronosticato alla vigilia, eliminando avversari più accreditati e conquistando, con pieno merito, un posto tra i migliori quattro del torneo. Arrivato a questo punto, però, il livello è talmente alto che l’entusiasmo potrebbe non bastare più. Men che meno contro un avversario come quello che si appresta ad affrontare in semifinale.

Dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, che in maniera altrettanto inaspettata, non essendo mai stato lui un campione sull’erba, continua a dare l’impressione di crescere esponenzialmente con il passare dei turni. Il tedesco ha raggiunto il penultimo atto dello Slam inglese confermando la propria solidità e, pur senza dominare ogni partita, ha sempre trovato le soluzioni giuste nei momenti più delicati. È il tipo di esperienza che, nelle fasi finali di uno Slam, può fare una differenza enorme. Soprattutto adesso che un Major lo ha vinto.

Non risultano precedenti ufficiali tra i due, e questo dettaglio non fa che aggiungere un pizzico di curiosità in più a una sfida che non sappiamo bene come si evolverà. La sola cosa certa è che Fery avrà dalla sua l’entusiasmo e il sostegno del pubblico londinese, mentre Zverev, dal canto suo, potrà contare sul bagaglio di esperienza accumulato in tanti anni ai massimi livelli. Che non è poco.

Fery-Zverev: il pronostico

Il percorso del britannico, come dicevamo pocanzi, merita soltanto applausi, ma contro un giocatore del calibro di Zverev servirà un’impresa titanica, diversa da quelle in calce alle quali ha già apposto la sua firma. Il tedesco parte con un vantaggio evidente sotto ogni aspetto: esperienza, continuità, gestione dei momenti importanti e abitudine a giocare partite di questo peso. Fery proverà a sfruttare l’entusiasmo e il fattore campo per restare agganciato al match, ma il divario tra i due, ad un certo punto, dovrebbe emergere con una certa prepotenza, non fosse altro perché Sascha sa bene come gestire la tensione e la pressione dei momenti più concitati di un big match. Il pronostico, dunque, sorride con decisione a Zverev. Salvo sorprese, il tedesco ha tutte le carte in regola per conquistare la semifinale senza concedere troppo spazio al talento e alla voglia di stupire del britannico.