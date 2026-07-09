Pronostici Norvegia-Inghilterra: quasi ammoniti plus

Pronostici Norvegia-Inghilterra: un quarto di finale tutto europeo. Ecco i quattro quasi ammoniti plus

Sei squadre europee nelle ultime otto. Diciamo che il Mondiale dimostra ancora una volta come, da queste parti, ci sono delle nazionali importanti e che arrivano sempre o quasi in fondo.

Norvegia-Inghilterra è sicuramente un match aperto a qualsiasi risultato. Soprattutto perché da una parte c’è Haaland capace di abbattere Ancelotti e il suo Brasile. Non va peggio agli inglesi con Kane. E inoltre, Tuchel, ha una squadra sicuramente abituata a giocare partite di questo tipo. Un po’ di esperienza in più che non guasta mai. Adesso però, in questo articolo, andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che si possono rivelare decisivi nel corso della partita. Quelli cattivi, ovviamente.

Pronostici Norvegia-Inghilterra: le nostre scelte

Partiamo dai norvegesi. Il primo che potrebbe andare in difficoltà è sicuramente Wolfe. Il terzino sinistro in prima battuta se la dovrà vedere con Saka, e poi con chi arriva da quel lato. Soprattutto Bellingham molto spesso di allarga a destra per lasciare lo spazio a Gordon a sinistra. Insomma, per lui non sarà una serata semplice. Anche Haaland è da inserire in questo tipo di scommessa. Sgomiterà in avanti, cercherà di prendere il maggior numero di palloni possibili. E potrebbe commettere almeno due infrazioni.

Passiamo agli inglesi, adesso. In tutta la qualità che c’è davanti solamente Anderson è l’uomo che deve dare un certo equilibrio. Ecco perché potrebbe non solo finire proprio sul taccuino del direttore di gara, ma anche commettere almeno un paio di infrazioni. Infine chiudiamo con Kane. E qui si può fare copia e incolla del discorso fatto prima per Haaland.

Quindi, andando a ricapitolare: Wolfe, Haaland, Anderson e Kane quasi ammoniti plus, su SportBet hanno un valore di 9,94 volte la posta.