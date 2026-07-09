Pronostico Tromso-Valerenga: rimanere agganciati in alto

Tromso-Valerenga è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico
Il Tromso, nonostante abbia un paio di partite in più rispetto al Viking che guida la classifica del campionato norvegese, si trova comunque a due punti dalla vetta. Sì, è una graduatoria un po’ falsata al momento, ma ci sono buone sensazioni.
L’obiettivo dei padroni di casa ovviamente è quello di rimanere, intanto, agganciati alla vetta con una vittoria sul Valerenga. E poi cercare di fare rimanere dietro, almeno per un altro poco di tempo, il Bodo. Non è un compito difficile, almeno in questo sabato, visto che gli ospiti sono una squadra di metà classifica (14 punti in 111 giornate) e non hanno quasi mai dati la sensazione fino al momento di poter aspirare a chissà che cosa. Inoltre, al Velerenga, la vittoria in trasferta manca dalla seconda giornata: nelle ultime cinque gare giocate fuori casa sono arrivate tre sconfitte e due pareggi. Insomma, il cammino non è dei migliori e di questo il Tromso ne può serenamente approfittare in questo match. Che sì, ci pare indirizzato.
Come vedere Tromso-Valerenga in diretta tv e in streaming
Tromso-Valerenga è in programma sabato alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Tromso è quotata 1.72 Goldbet e Lottomatica e a 1.72 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.
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Il pronostico
Padroni di casa vincenti in una gara che dovrebbe anche regalare almeno un gol per squadra. Pochi dubbi su questo. E la quota dell’affermazione interna è così alta che sarebbe davvero un peccato non sfruttarla.
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Le probabili formazioni di Tromso-Valerenga
TROMSO (3-5-2): Jakob Haugaard; Leo Cornic, Vetle Skjærvik, Tobias Guddal, Abubacarr Sedi Kinteh, Isak Vådebu; David Edvardsson, Jens Hjertø-Dahl, Ruben Yttergård Jenssen; Heine Åsen Larsen, Lars Olden Larsen.
VALERENGA (4-4-2): Oscar Hedvall; Kolbeinn Finnsson, Hakon Sjatil, Kevin Tshiembe, Aaron Kiil Olsen; Henrik Bjørdal, Carl Lange, Magnus Westergaard, Elias Sørensen; Filip Thorvaldsen, M. Grundetjern.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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