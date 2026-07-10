Pronostici Chinese Super League 11 luglio: c’è una favorita che rischia grosso

Chinese Super League, turno molto interessante nel massimo campionato cinese. Il Chongqing Tongliang ha l’occasione di ridurre il divario nei confronti della capolista Chengdu.

La diciottesima giornata della Chinese Super League si apre nel segno del dominio incontrastato del Chengdu Qianbao, ormai saldo al comando della classifica con un vantaggio siderale di ben 14 lunghezze sulla prima inseguitrice.

Alle spalle della capolista, tuttavia, la bagarre è accesissima e il sabato di campionato promette scintille, a cominciare dallo scontro salvezza tra Wuhan Three Towns e Henan.

I padroni di casa, attualmente penultimi a 8 punti, cercano disperatamente di muovere la classifica dopo aver incassato due sconfitte di fila, entrambe in trasferta. Di contro, l’Henan occupa il tredicesimo posto con 15 punti e attraversa un momento di forma migliore, forte di tre vittorie nelle ultime sei. Nonostante i trend recenti premino gli ospiti, il Wuhan vanta una tradizione favorevole negli scontri diretti con il 56% di successi: per questa sfida decidiamo di proteggerci con la fascia Multigol 2-4, esito che asseconda le necessità delle due squadre.

Discorso ben diverso per lo Zhejiang, decimo a quota 17 punti, che ospita il Qingdao Hainiu (Jonoon), quattordicesimo. Entrambe le formazioni arrivano da un periodo buio (tre ko nelle ultime sei per lo Zhejiang, addirittura quattro per gli ospiti), ma i precedenti storici tra le due squadre garantiscono sempre spettacolo e reti, con gli ultimi tre incroci terminati tutti in Over 2.5. Sfruttando la maggior qualità interna dei padroni di casa e i cronici limiti difensivi del Qingdao in trasferta, andiamo decisi sulla combo 1+Over 1.5.

Le previsioni sulle altre partite

Il sabato cinese propone il derby nazionale tra Shanghai Shenhua e Beijing Guoan, una “classica” che si preannuncia estremamente equilibrata. Lo Shanghai, nono a quota 19 punti e con un solido 56% di vittorie interne stagionali, riceve un Beijing sesto (21 punti) e in salute, capace di vincere il 67% delle ultime sei sfide di campionato.

Storicamente le due corazzate tendono a studiarsi e ad annullarsi (tre pareggi negli ultimi sei scontri diretti). La forma recente degli ospiti ci spinge a premiare la squadra di Pechino con la combo X2+Multigol 1-5.

Gol e spettacolo assicurati anche nel match dello Shenzhen City Stadium tra il Sichuan FC (Shenzhen) e il Qingdao West Coast. I padroni di casa sono undicesimi e in ripresa, mentre gli ospiti occupano la quinta piazza a quota 24 punti e hanno mostrato una spiccata tendenza al pareggio fuori casa (67% nelle ultime sei trasferte). Poiché il Qingdao West Coast ha vinto ben otto degli ultimi 9 precedenti contro il Sichuan, ma i padroni di casa vendono carissima la pelle tra le mura amiche, il segno Gol è la scelta più logica.

Chiusura in grande stile con il big match assoluto di giornata tra la capolista Chengdu Qianbao (41 punti) e la seconda della classe Chongqing Tongliang (27 punti). Sebbene i due precedenti storici si siano conclusi in parità, il divario odierno appare netto: il Chengdu viaggia con il 59% di vittorie stagionali, mentre il Chongqing ha palesato forti limiti esterni, incassando tre sconfitte nelle ultime sei trasferte. Puntiamo decisi sul fattore campo: la combo 1+Over 1.5 blinda il primato della capolista.

La nostra multipla

WUHAN THREE TOWNS-HENAN Multigol 2-4

ZHEJIANG-QINGDAO HAINIU 1+Over 1.5

SHANGHAI SHENHUA-BEIJING GUOAN X2+Multigol 1-5

SHENZHEN-QINGDAO WEST COAST Gol

CHENGDU-TONGLIANG LONG 1+Over 1.5

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Shenzhen-Qingdao West Coast è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. La combo “1+Over 1.5” in Chengdu-Chongqing Tongliang è quotata invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

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