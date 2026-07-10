Pronostici Argentina-Svizzera: marcatore e tiri in porta

Pronostici Argentina-Svizzera: una squadra in rimonta una ai rigori. Ecco le nostre scelte sugli uomini decisivi

Con la paura ma è andata avanti l’Argentina, trascinata come al solito da Messi. Ai rigori, e con la fortuna che serve, ai quarti di finale ci è arrivata anche la Svizzera.

Vedendo il cammino semplice dei campioni del Mondo – almeno sulla carta – ma che è stato complicato poi dalle prestazioni di certo non all’altezza, ci aspettiamo sicuramente una partita aperta a qualsiasi risultato. Occhio al colpaccio europeo, non saremmo così stupiti. Comunque, l’Argentina, ha quel Dio davanti che non smette di stupire. Parte quasi sempre dall’uno a zero a favore. Andiamo a vedere insomma chi possono essere gli uomini decisivi.

Pronostici Argentina-Svizzera: le nostre scelte

E detto di Messi e visto il momento che sta vivendo non possiamo non inserirlo nelle nostre scelte. Ci aspettiamo un’altra partita clamorosa per lui. E almeno un’altra rete. Anche perché tutti i gol che l’Argentina ha fatto in questo Mondiale, prima dei quarti, erano stati messi a segno appunto dalla Pulce. Almeno quelli su azione. Insomma. Una rete.

Ci aspettiamo almeno un tiro in porta anche da Lautaro Martinez. Un attaccante che quando è entrato in campo ha spaccato la partita e dovrebbe essere di nuovo lanciato da titolare. Il centravanti dell’Inter vuole essere decisivo. E in partite del genere potrebbe essere davvero l’arma in più. Per quanto riguarda la Svizzera, invece, almeno una conclusione dentro lo specchio della porta per Ndoye: dietro i sudamericani sono molto lenti e la velocità dell’ex Bologna potrebbe fare la differenza. Almeno un tiro totale, infine, anche per Akanji. Sulle palle inattive è sempre decisivo.

Ricapitolando: Messi marcatore plus, Lautaro Martinez e Ndoye over 0,5 tiri in porta plus e Akanji over 0,5 tiri totali DUO, su SportBet hanno un valore di 8,13 volte la posta.