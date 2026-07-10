Pronostico Brann-Start: comincia la risalita

Brann-Start è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico

L’occasione per la rinascita per il Brann. Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. Non il massimo per un club che di solito lotta per posizioni diverse. Ma arriva la domenica giusta, visto che parliamo di un match contro l’ultima della classe.

Sette punti in dodici partite giocate per lo Start. Fanalino di coda di questo campionato al campionato con già un “buon margine” rispetto a quella che è la zona salvezza. Nel senso che è complicato, qualora non arrivasse un cambio di passo, riuscire a rimanere nel massimo campionato norvegese. Siamo ancora nelle prime fasi, potrebbe succedere di tutto, ma se in 12 partite prendi 28 gol – e ne segni solamente 13 – allora anche i numeri sono pronti a condannarti.

Ecco perché, come spiegato all’inizio di questo articolo, le sensazioni sono di una semplice vittoria per i padroni di casa. Che sì, possono ricominciare in questo modo a risalire la classifica.

Come vedere Brann-Start in diretta tv e in streaming

Brann-Start è in programma domenica alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Brann è quotata 1.35 Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet.

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Il pronostico

Una vittoria del Brann è quasi scontata. E anche in una gara con tre reti complessive. La quota del NO GOL, tra le altre cose, è davvero molto alta. Potrebbe essere questa la chicca di questa sfida.

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Le probabili formazioni di Brann-Start

BRANN (4-4-2): S. Nilsen; V. Dragsnes, Fredrik Pallesen Knudsen, Cheikh Mbacke, Joachim Soltvedt; K. Ingason, Niklas Jensen Wassberg, Jón Dagur Thorsteinsson, Felix Horn MyhrE; Noah Holm, Ulrik Mathisen.

START (5-3-2): J. Pryts; A. Ujkani, O. Jebali, John Norheim, T. Strannegård, Ousmane Diallo Toure; S. Mvoué, M. Ugland, Erlend Segberg; J. Cornelius, H. Lorentzen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0