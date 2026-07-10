Pronostici Norvegia-Inghilterra: due quote speciali su tiri totali e falli commessi

Pronostici Norvegia-Inghilterra, nel quarto di Miami alcune delle scommesse che stuzzicano di più vedono protagonista il centrocampo.

Il sabato sera di Miami si tinge dei colori della Coppa del Mondo per un quarto di finale che in pochi avrebbero osato pronosticare. L’Inghilterra è partita per la Florida dopo aver superato il Messico per 3-2 nel fortino dell’Azteca grazie alle giocate celestiali di Bellingham (doppietta per il centrocampista del Real Madrid) e Kane, capaci di incollare alla tv milioni di tifosi britannici nonostante l’orario notturno.

Gli addetti ai lavori si aspettavano una supersfida contro il Brasile all’Hard Rock Stadium, ma a sbarrare la strada alla nazionale dei Tre Leoni toccherà alla sorprendente Norvegia, capace di estromettere la Seleçao grazie a una devastante doppietta nei minuti conclusivi firmata Haaland.

I precedenti pendono nettamente dalla parte degli inglesi (7 vittorie, 3 pareggi e appena 2 sconfitte), con l’ultimo incrocio datato 2014 e risolto da un guizzo di Sterling, ma l’inerzia emotiva è tutta scandinava. Thomas Tuchel, ct dell’Inghilterra, ha sempre predicato calma, equiparando questo Mondiale a un cammino di FA Cup dove bisogna saper soffrire nelle prime fasi per poi mostrare la versione migliore del gruppo nei turni d’élite. Per farlo, la retroguardia inglese dovrà arginare una minaccia spietata: Haaland è terzo nella classifica marcatori del torneo con 7 reti, tallonato a quota 6 proprio dal capitano inglese Kane. Se i difensori riusciranno a togliere rifornimenti al gigante del Manchester City la semifinale sarà vicina, viceversa i Tre Leoni rischiano di scoprirsi fatalmente in una partita molto più bloccata del previsto.

Occhi puntati su Anderson e Odegaard

Con le difese concentrate sulla marcatura dei rispettivi centravanti, lo “scacco matto” tattico potrebbe arrivare dalle seconde linee e, soprattutto, dallo sviluppo delle palle inattive.

In un match che si preannuncia spigoloso a centrocampo, la prima scommessa da monitorare con attenzione riguarda l’over 1.5 tiri totali del centrocampista inglese Anderson.

Il neo-acquisto record del Manchester City ricopre un ruolo strategico sui calci d’angolo battuti dall’Inghilterra: Tuchel lo posiziona stabilmente al limite dell’area per raccogliere le seconde palle e scatenare il suo tiro dalla distanza. Inoltre, come già mostrato nella sfida contro il Ghana nella fase a gironi, Anderson viene spesso isolato per ricevere passaggi profondi fuori dal traffico dei saltatori, sfruttando la libertà per colpire di testa o cercare la fortuna da distanza utile.

Per la seconda dritta ci spostiamo sulla trincea scandinava e punta su Odegaard (almeno due falli commessi). Sebbene il capitano dell’Arsenal sia universalmente riconosciuto per le sue doti di raccordo e pura creatività in appoggio a Haaland, la fase di non possesso palla della Norvegia richiede un enorme sacrificio difensivo alle sue mezzali. Odegaard non si tira mai indietro quando la contesa diventa fisica: nelle vere battaglie a centrocampo tende a spezzare il ritmo avversario con interventi ruvidi, esattamente come accaduto negli ottavi di finale contro la Costa d’Avorio, dove ha commesso due falli tattici decisivi per proteggere la propria retroguardia dai contropiedi.

Quindi, ricapitolando: “Anderson over 1.5 tiri totali” e “Odegaard over 1.5 falli commessi” su SportBet hanno un valore di 8,40 la posta.