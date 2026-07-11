Home » Pronostici » I pronostici di sabato 11 luglio: non solo Mondiali

I pronostici di sabato 11 luglio: non solo Mondiali

di

I pronostici di sabato 11 luglio: si chiudono i quarti di finale dei Mondiali e si giocano campionati minori in giro per il mondo

Il caldo soffocante di Miami Gardens farà da sfondo all’atteso quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra che non sarà semplicemente la sfida stellare tra due centravanti fenomenali come Haaland e Kane.

I pronostici di sabato 11 luglio: non solo Mondiali (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

La Norvegia, dopo il palleggio esibito contro i brasiliani, potrebbe tornare a un piano gara più verticale ed essenziale. Blocco medio, pressione feroce nei momenti scelti e transizioni immediate, guidate dal genio di Odegaard. La chiave del match sarà proprio il duello tra il capitano dell’Arsenal e la diga dei Tre Leoni, Rice, peraltro compagno di squadra del norvegese nei Gunners. Chi vincerà il centro del campo secondo noi conquisterà la semifinale.

L’Inghilterra di Tuchel però ha dimostrato di saper accettare il caos e di saper soffrire. Contro il Messico ha deliberatamente lasciato il pallone agli avversari per poi colpire con cinismo chirurgico. I britannici potrebbero scegliere di scavalcare la pressione ultra-aggressiva norvegese cercando direttamente il raccordo di Kane tra le linee. Gli inglesi hanno più profondità nella rosa e abitudine a questi palcoscenici, tuttavia la Norvegia gioca con la mente totalmente sgombra e il sorriso di chi non ha più nulla da perdere. Fermo restando che gli inglesi rimangono favoriti secondo i bookmaker, entrambe le selezioni hanno dimostrato una facilità di conversione offensiva impressionante in questo torneo ed il caldo di Miami potrebbe allungare le squadre nella ripresa, ma l’importanza della posta in palio terrà il match dentro binari di parziale controllo. La fascia 2-4 gol copre i risultati più logici di questo quarto di finale.

Nell’altro quarto di finale l’Argentina parte nettamente favorita per tasso tecnico e per spessore individuale, ma si troverà di fronte la squadra più organizzata, compatta e potenzialmente scomoda incrociata finora, ovvero la Svizzera. Il ct svizzero Yakin imposterà una vera e propria trincea difensiva (un 4-5-1 o 5-4-1 molto elastico) con un unico, grande obiettivo: togliere il centro del campo e impedire a Messi di ricevere tra le linee e girarsi a guardare la porta. Se la circolazione di palla dell’Albiceleste si rivelerà lenta e prevedibile come contro Capo Verde ed Egitto, scardinare il muro elvetico potrebbe diventare un’impresa titanica. Attenzione però al fattore stanchezza: gli elvetici arrivano da 120 minuti di pura sofferenza fisica e psicologica contro la Colombia.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + GOL in Norvegia-Inghilterra, Mondiali, ore 23:00

Vincenti

  • INGHILTERRA (in Norvegia-Inghilterra, Mondiali, ore 23:00)
  • ARGENTINA (in Argentina-Svizzera, Mondiali, domenica ore 03:00)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Wuhan Three Towns-Henan, Chinese Super League, ore 13:00
  • Chengdu Rongcheng-Chongqing, Chinese Super League, ore 14:00
  • Argentina-Svizzera, Mondiali, domenica ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Aalesund-Molde, Eliteserien, ore 16:00
  • Norvegia-Inghilterra, Mondiali, ore 23:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 14.36 GOLDBET ; N.D. SPORTBET; 14.36 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2+GOL in Norvegia-Inghilterra, Mondiali, ore 23:00

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni