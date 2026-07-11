I pronostici di sabato 11 luglio: non solo Mondiali

I pronostici di sabato 11 luglio: si chiudono i quarti di finale dei Mondiali e si giocano campionati minori in giro per il mondo

Il caldo soffocante di Miami Gardens farà da sfondo all’atteso quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra che non sarà semplicemente la sfida stellare tra due centravanti fenomenali come Haaland e Kane.

La Norvegia, dopo il palleggio esibito contro i brasiliani, potrebbe tornare a un piano gara più verticale ed essenziale. Blocco medio, pressione feroce nei momenti scelti e transizioni immediate, guidate dal genio di Odegaard. La chiave del match sarà proprio il duello tra il capitano dell’Arsenal e la diga dei Tre Leoni, Rice, peraltro compagno di squadra del norvegese nei Gunners. Chi vincerà il centro del campo secondo noi conquisterà la semifinale.

L’Inghilterra di Tuchel però ha dimostrato di saper accettare il caos e di saper soffrire. Contro il Messico ha deliberatamente lasciato il pallone agli avversari per poi colpire con cinismo chirurgico. I britannici potrebbero scegliere di scavalcare la pressione ultra-aggressiva norvegese cercando direttamente il raccordo di Kane tra le linee. Gli inglesi hanno più profondità nella rosa e abitudine a questi palcoscenici, tuttavia la Norvegia gioca con la mente totalmente sgombra e il sorriso di chi non ha più nulla da perdere. Fermo restando che gli inglesi rimangono favoriti secondo i bookmaker, entrambe le selezioni hanno dimostrato una facilità di conversione offensiva impressionante in questo torneo ed il caldo di Miami potrebbe allungare le squadre nella ripresa, ma l’importanza della posta in palio terrà il match dentro binari di parziale controllo. La fascia 2-4 gol copre i risultati più logici di questo quarto di finale.

Nell’altro quarto di finale l’Argentina parte nettamente favorita per tasso tecnico e per spessore individuale, ma si troverà di fronte la squadra più organizzata, compatta e potenzialmente scomoda incrociata finora, ovvero la Svizzera. Il ct svizzero Yakin imposterà una vera e propria trincea difensiva (un 4-5-1 o 5-4-1 molto elastico) con un unico, grande obiettivo: togliere il centro del campo e impedire a Messi di ricevere tra le linee e girarsi a guardare la porta. Se la circolazione di palla dell’Albiceleste si rivelerà lenta e prevedibile come contro Capo Verde ed Egitto, scardinare il muro elvetico potrebbe diventare un’impresa titanica. Attenzione però al fattore stanchezza: gli elvetici arrivano da 120 minuti di pura sofferenza fisica e psicologica contro la Colombia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + GOL in Norvegia-Inghilterra, Mondiali, ore 23:00

Vincenti

INGHILTERRA (in Norvegia-Inghilterra, Mondiali , ore 23:00)

(in Norvegia-Inghilterra, Mondiali ore 23:00) ARGENTINA (in Argentina-Svizzera, Mondiali, domenica ore 03:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Wuhan Three Towns-Henan , Chinese Super League, ore 13:00

, Chinese Super League, ore 13:00 Chengdu Rongcheng-Chongqing , Chinese Super League, ore 14:00

, Chinese Super League, ore 14:00 Argentina-Svizzera, Mondiali, domenica ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Aalesund-Molde , Eliteserien , ore 16:00

, , ore 16:00 Norvegia-Inghilterra, Mondiali, ore 23:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 14.36 GOLDBET ; N.D. SPORTBET; 14.36 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Norvegia-Inghilterra, Mondiali, ore 23:00