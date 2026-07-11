Pronostico Vasteras-Degerfors: c’è una cosa assicurata

Vasteras-Degerfors è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico
Sono cinque i punti in classifica che dividono queste due squadre a favore dei padroni di casa. Un bottino che il Vasteras vuole tenere nella peggiore delle ipotesi immutato.
Certo, il cammino interno è horror: nelle ultime cinque partite sono arrivati solamente due punti e anche una sconfitta con cinque gol presi contro il Goteborg. Anche i numeri rispetto alle reti segnate e subite che mettono in evidenza gli ospiti sono tutt’altro che non calcolabili. Anzi. C’è da dire che queste due squadre quando giocano riescono sempre a segnare e a prenderne almeno uno.
Sarà così anche in questo caso, è evidente. E non ci stupiremmo se alla fine questo match potesse finire in pareggio. Certo, il fatto che il Vasteras non centri una vittoria interna da così molto tempo è un segnale da tenere in considerazione: prima o poi si devono sbloccare per forza di cose. Potrebbe anche essere questa la domenica giusta. Forse. Sotto, comunque, vi diciamo il nostro pronostico.
Come vedere Vasteras-Degerfors in diretta tv e in streaming
Vasteras-Degerfors è in programma domenica alle 14. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.35 Goldbet e Lottomatica e a 3.35 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet.
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Il pronostico
Andremmo di doppia interna con entrambe le squadre a segno. Questo è il nostro pronostico per questo match. Sì, tutte e due troveranno la via della rete e la quota è davvero altissima visti i numeri che accompagnano queste due formazioni.
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Le probabili formazioni di Vasteras-Degerfors
VASTERAS (3-4-3): Jager; Magnusson, Bonde, Wernersson; Gefvert, Hellisdal, Diagne, Baggesen; Magnusson, Ladefoged, Gunnarsson.
DEGERFORS (4-4-2): Igonen; Sundgren, Ohlsson, Ohlsson D., Diatara; Girmai, Hussein, Karlsson, Barsoum; Taranis, Fritzson.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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