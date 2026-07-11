Sinner-Zverev, l’epilogo perfetto è servito: il pronostico della finale di Wimbledon

Jannik Sinner e Alexander Zverev si contenderanno domenica 12 luglio il titolo di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico della finale.

Carlos Alcaraz non c’è. Un infortunio non gli ha consentito di calcare, quest’anno, i verdi prati di Church Road. Ma sbagliava chi pensava che, stando così le cose, Wimbledon per Jannik Sinner sarebbe stata una passeggiata e che, in assenza del suo principale antagonista, nessuno lo avrebbe impensierito. In finale affronterà il giocatore forse più sorprendente di questa edizione dei Championships, vale a dire Alexander Zverev, per il quale lo Slam britannico ha rappresentato la definitiva consacrazione anche sull’erba.

In pochi avrebbero scommesso che, dopo l’exploit a Parigi, sarebbe riuscito a ripetersi anche a Wimbledon, superficie che per anni gli aveva regalato più delusioni che soddisfazioni. E invece il tedesco ha cambiato marcia, eliminando uno dopo l’altro tutti gli avversari trovati sul suo cammino e diventando il primo tedesco dai tempi di Boris Becker a raggiungere la finale londinese.

La sensazione è che il successo conquistato a Parigi sia stato per lui liberatorio: tolto di dosso il peso del primo Slam, Zverev ha iniziato a giocare con una leggerezza diversa, mostrando un tennis più convinto e aggressivo anche su una superficie che, storicamente, non gli aveva mai regalato grandi soddisfazioni. Arriva a questa finale con enorme fiducia e con la consapevolezza di non avere più nulla da dimostrare. Non avrà vita facile, tuttavia, considerando che dall’altra parte della rete c’è pur sempre il numero 1, nonché campione in carica all’All England Club, giunto in finale dopo aver dominato il temibile Novak Djokovic in semifinale con una prestazione di altissimo livello, senza concedere nemmeno una palla break.

Sinner-Zverev: il pronostico

Se diamo un’occhiata ai precedenti, è evidente come Sinner abbia preso nettamente il controllo della rivalità con Zverev negli ultimi anni e si presenti dunque alla finale forte di una lunga striscia di successi consecutivi contro il tedesco. Ha vinto, si pensi, gli ultimi 9 faccia a faccia, un dato che pesa, soprattutto sul piano psicologico, perché certifica come il numero uno del mondo abbia più e più volte trovato le chiavi giuste per disinnescare il tennis di Zverev.

Per la prima volta dopo tanto tempo, però, Zverev affronta una finale Slam senza il peso che a lungo lo ha attanagliato, quello di essere l’eterno secondo. Il Roland Garros gli ha tolto di dosso un macigno e questo Wimbledon lo ha confermato: il tedesco ha giocato probabilmente il miglior tennis della sua carriera sull’erba, meritandosi pienamente un posto nell’ultimo atto.

E questo gli permetterebbe di partire come favorito, forse, se non fosse che il suo rivale sarà appunto Sinner, che al cospetto di Djokovic ha trasmesso una sensazione di controllo impressionante. Da campione in carica, inoltre, conosce perfettamente cosa significhi gestire la pressione di una finale sul Centrale. Zverev ha dimostrato di poter ribaltare qualsiasi previsione in queste due settimane, motivo per cui sarebbe un errore aspettarsi una partita semplice e sbrigativa. Eppure, considerando il rendimento espresso durante il torneo, il vantaggio nei confronti diretti e la fiducia con cui Sinner sta affrontando ogni partita, il pronostico continua a sorridere al numero 1 del mondo.