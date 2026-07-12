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Pronostico Drita-Zalgiris: stavolta niente pareggio

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Drita-Zalgiris è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

Nonostante il pareggio sia arrivato solamente nei minuti finali – il gol all’82’ – il Drita in questa partita parte con tutti i favori del pronostico.

Pronostico Drita-Zalgiris
Pronostico Drita-Zalgiris: stavolta niente pareggio (Profilo Instagram Drita) – Ilveggente.it

La sfida la scorsa settimana è finita in pareggio – uno a uno – ma gli ospiti hanno dimostrato di avere qualcosa in più. E le statistiche dimostrano questo. Maggiore possesso palla, maggior numero di tiri in porta, migliori percentuali negli XG. Insomma, i kosovari (che martedì giocano in casa) potrebbero avere la meglio, anzi avranno la meglio sulla squadra lituana.

Il vantaggio nel primo tempo stava per reggere, ma la pressione subita dal Zalgiris è stata alla fine decisiva. E poi c’è anche il momento dello Zalgiris che, prima di prendersi un pareggio che lascia la porta comunque un poco aperta al passaggio del turno, socchiusa possiamo dire, veniva da una sfilza di sconfitte. E quelle sconfitte pesano. E il Drita ne approfitterà conquistando una vittoria con annesso passaggio del turno.

Come vedere Drita-Zalgiris in diretta tv e in streaming

Drita-Zalgiris è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Una vittoria del Drita ci sta, eccome. Una gara che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Ma il pareggio arrivato la scorsa settimana rende l’idea del vantaggio dei kosovari.

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Le probabili formazioni di Drita-Zalgiris

DRITA (4-3-1-2): Maloku; Krasniqi, Bytyci, Pellumbi, Ovouka; Dabiqaj, Limaj, Sheji; Abazaj; Krasniqi, Jashari.
ZALGIRIS (4-1-4-1): Svedhauskas; Moutackhy, Tolordava, LLekiatasa, Konatar; Katashima; Leo Ribeiro, Benchaib, Baldassarra, Ourega; Oliveira.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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