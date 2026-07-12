Pronostico Drita-Zalgiris: stavolta niente pareggio

Drita-Zalgiris è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico
Nonostante il pareggio sia arrivato solamente nei minuti finali – il gol all’82’ – il Drita in questa partita parte con tutti i favori del pronostico.
La sfida la scorsa settimana è finita in pareggio – uno a uno – ma gli ospiti hanno dimostrato di avere qualcosa in più. E le statistiche dimostrano questo. Maggiore possesso palla, maggior numero di tiri in porta, migliori percentuali negli XG. Insomma, i kosovari (che martedì giocano in casa) potrebbero avere la meglio, anzi avranno la meglio sulla squadra lituana.
Il vantaggio nel primo tempo stava per reggere, ma la pressione subita dal Zalgiris è stata alla fine decisiva. E poi c’è anche il momento dello Zalgiris che, prima di prendersi un pareggio che lascia la porta comunque un poco aperta al passaggio del turno, socchiusa possiamo dire, veniva da una sfilza di sconfitte. E quelle sconfitte pesano. E il Drita ne approfitterà conquistando una vittoria con annesso passaggio del turno.
Come vedere Drita-Zalgiris in diretta tv e in streaming
Drita-Zalgiris è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Ancora non ci sono quote per questa partita.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Una vittoria del Drita ci sta, eccome. Una gara che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Ma il pareggio arrivato la scorsa settimana rende l’idea del vantaggio dei kosovari.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Drita-Zalgiris
DRITA (4-3-1-2): Maloku; Krasniqi, Bytyci, Pellumbi, Ovouka; Dabiqaj, Limaj, Sheji; Abazaj; Krasniqi, Jashari.
ZALGIRIS (4-1-4-1): Svedhauskas; Moutackhy, Tolordava, LLekiatasa, Konatar; Katashima; Leo Ribeiro, Benchaib, Baldassarra, Ourega; Oliveira.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus