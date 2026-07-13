Pronostici Francia-Spagna: marcatore e tiri in porta

Pronostici Francia-Spagna, la prima delle due semifinali è una sorta di finale anticipata tra le selezioni più accreditate per la vittoria della coppa. Ecco i possibili protagonisti.

Il maestoso e avveniristico AT&T Stadium di Arlington si prepara a essere il teatro di una semifinale mondiale leggendaria. Una vera e propria finale anticipata che mette di fronte le due principali favorite al titolo: Francia-Spagna.

I Bleus di Didier Deschamps si presentano all’appuntamento forti del secondo miglior attacco (16 gol) e di un percorso impeccabile. Oltre a regalare spettacolo, i transalpini nella fase a eliminazione diretta hanno collezionato tre clean sheet di fila, blindando la difesa.

Dall’altra parte, la Roja di Luis de la Fuente vanta credenziali ineccepibili. È imbattuta da oltre 35 partite consecutive – miglior striscia nella storia della selezione – e poggia su una difesa d’acciaio guidata da Unai Simon, la cui imbattibilità record nella storia dei Mondiali si è fermata a ben 649 minuti solo nei quarti contro il Belgio (2-1).

Se la Francia parte favorita dai modelli statistici per la sua debordante profondità, la Spagna ha già dimostrato all’Europeo 2024 e in Nations League 2025 di saper eliminare i transalpini nei turni caldi, affidandosi a una maturità collettiva impressionante, a un pressing organizzatissimo coordinato da Rodri e all’incredibile impatto di Merino, autentico amuleto andato a segno nei minuti finali sia contro il Portogallo che contro i Diavoli Rossi.

Mbappé si esalta in questi contesti

In una contesa che si preannuncia caldissima e in cui ogni centimetro farà la differenza, i riflettori si spostano sui principali interpreti offensivi e sui loro dati di conversione al tiro.

Come marcatore sarebbe un sacrilegio non puntare su Mbappé. Il fenomeno del Real Madrid si esalta nei palcoscenici planetari ed ha già messo a referto 8 reti in questa edizione, portando il suo bottino storico nei Mondiali a quota 20. Con la sua capacità di trasformare un singolo possesso in un’occasione da gol e la responsabilità di guidare l’attacco mobile di Deschamps, è la firma più attesa e probabile della notte texana.

Da Olise ci aspettiamo invece almeno tre tiri totali. Il fantasista del Bayern Monaco è stato finora uno straordinario uomo-assist (6 passaggi vincenti, vicino al record di Pelé), ma vanta anche una media personalissima di 2.8 tiri totali a partita. Muovendosi liberamente sulla trequarti alle spalle di Mbappé, avrà lo spazio ideale per liberare il suo sinistro dalla distanza sia su azione che su calcio piazzato.

In Texas anche Yamal potrebbe far esplodere il suo talento. Il gioiellino del Barça non ha ancora brillato come all’Europeo, complice il rientro graduale dall’infortunio muscolare di aprile, ma resta il terminale destro prediletto della Roja. Con la sua media di 1.7 conclusioni nello specchio a partita, la difesa francese faticherà ad arginare i suoi classici accentramenti sul piede forte. La quota per almeno due conclusioni che impegnino Maignan è di assoluto valore.

Chiudiamo con l’uomo della provvidenza di de la Fuente, Merino, entrato nella storia dei Mondiali segnando da subentrato nei finali contro Portogallo e Belgio. Che parta dall’inizio o che entri a gara in corso per sfruttare la stanchezza dei centrocampisti francesi, Merino ha dimostrato di sapersi inserire con tempi perfetti in area di rigore. Gli basta un pallone vagante per inquadrare lo specchio.

Quindi, ricapitolando: Mbappé marcatore Plus, Yamal over 1,5 tiri in porta Plus, Olise over 2,5 tiri totali Plus e Merino over 0,5 tiri in porta Plus, su Sportbet hanno un valore di 11,19 volte la posta.