Pronostici Inghilterra-Argentina: marcatore e tiri in porta

Pronostici Inghilterra-Argentina, 24 anni dopo ritorna una grande classica al Mondiale. E stavolta in palio c’è un posto nella finalissima. Chi deciderà la sfida tra Tre Leoni e Albiceleste?

Il futuristico Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia) si appresta a diventare teatro di una semifinale dall’alto voltaggio emotivo e storico tra due “vecchie nemiche”, Inghilterra e Argentina.

Il percorso della nazionale dei Tre Leoni è stato una vera prova di carattere, iniziato con il pirotecnico 4-2 alla Croazia e proseguito tra mille sofferenze: dalla doppietta salvifica di Kane contro la RD del Congo (2-1) all’epica battaglia dell’Azteca contro il Messico (3-2, con gli inglesi in dieci uomini), fino al sigillo nei tempi supplementari di Bellingham, fondamentale per piegare la Norvegia (2-1). Proprio il fuoriclasse del Real Madrid, ora a quota 6 reti, si è preso la scena trascinando di peso i suoi verso una semifinale storica.

L’Albiceleste, dal canto suo, ha vissuto una pazzesca montagna russa emotiva. Dopo aver dominato il girone, i campioni del mondo in carica sono scampati miracolosamente alle trappole dei tempi supplementari contro Capo Verde (3-2), della folle rimonta all’ultimo respiro firmata da Enzo Fernandez contro l’Egitto (3-2 al 93′) e dell’estenuante quarto di finale contro la Svizzera, piegata solo nell’extra-time dagli squilli di Julian Alvarez e Lautaro Martinez (3-1). A muovere i fili dei sudamericani è ancora una volta un leggendario Messi, capace a 39 anni di guidare il torneo con 8 gol e di infrangere il record assoluto della Coppa del Mondo a quota 21 reti complessive in carriera.

Bellingham ancora uomo della provvidenza?

Ma chi potrebbe decidere questa semifinale che si preannuncia parecchio tesa? Il marcatore che ci sentiamo di consigliare è proprio Bellingham. Il centrocampista del Real sta facendo un Mondiale pazzesco, ergendosi a uomo della provvidenza nei momenti più critici con le doppiette decisive a Messico e Norvegia. Con 6 gol totali e 2.62 xG, l’ex Dortmund possiede un tempo d’inserimento unico al mondo. L’assenza di veri esterni nel rombo dell’Argentina gli concederà lo spazio ideale per attaccare lo spazio alle spalle di Paredes e colpire ancora.

Capitolo tiratori: con la sua infinità qualità Messi cercherà come al solito di imprimere il marchio alla partita. La difesa elvetica lo ha limitato nell’ultimo turno e la retroguardia fisica di Thomas Tuchel proverà a riservargli lo stesso trattamento. Tuttavia, la Pulce resta il motore assoluto dell’Albiceleste ed è il giocatore che ha tentato più conclusioni in assoluto in questo Mondiale (ben 28). Che sia su calcio di punizione o accentrandosi dal limite, la stella dell’Inter Miami impegnerà almeno due volte i riflessi di Pickford.

Tra i nostri consigli non può mancare neppure Kane. Il centravanti del Bayern Monaco è il terminale offensivo perfetto dei Tre Leoni, devastante sia nel gioco aereo che come rigorista infallibile. Viaggia a una media di due conclusioni nello specchio a partita e contro una coppia centrale fisica ma incline all’intervento disperato come quella composta da Romero e Lisandro Martinez, Kane troverà lo spazio per inquadrare la porta in almeno due occasioni.

L’ultimo nome su cui invitiamo a scommettere è quello di Mac Allister. Una scommessa tattica di grande intelligenza, anche perché il centrocampista del Liverpool è sorprendentemente il secondo giocatore dell’Argentina per volume di tiro (ben 1.7 conclusioni a partita). Con la difesa inglese concentrata a raddoppiare Messi e a presidiare l’area contro i tagli di Alvarez, Mac Allister godrà della totale libertà per liberare il suo destro dalla media-lunga distanza. Ottima opzione per rimpinguare la multipla.

Quindi, ricapitolando: Bellingham marcatore Plus, Messi over 1,5 tiri in porta Plus, Kane over 1,5 tiri in porta Plus e Mac Allister over 1,5 tiri totali Plus, su Goldbet hanno un valore di 26,22 volte la posta.