Pronostici Francia-Spagna: quasi ammoniti plus

Pronostici Francia-Spagna: è una classica del calcio mondiale la semifinale di martedì sera. Le nostre scelte sui quasi ammoniti

Una classica. Una partita bellissima. E stavolta possiamo serenamente dire, visto il cammino fatto fino al momento, che esiste una squadra favorita. La più favorita di tutte, quella guidata da Mbappé.

I francesi sembrano essere superiori. Anzi lo sono, senza dubbio, perché fino al momento non hanno mostrato nessun punto debole. La Spagna invece il punto debole ce l’ha, fino ad oggi, ed è Yamal. Che mai è sembrato quello che abbiamo ammirato in stagione. Comunque, di come andrà a finire la partita in questo articolo ci interessa poco, qui andiamo a vedere chi sono gli uomini che potrebbero finire o sul taccuino del direttore di gara oppure commettere un paio di falli. Le nostre scelte.

Pronostici Francia-Spagna: ecco gli uomini

Iniziamo dalla squadra allenata da Deschamps: il primo nome è quello di Koné della Roma. Anche contro il Marocco se le è subito date con il compagno di squadra El Aynaouoi. Un giocatore che mette in campo quella fisicità che serve per coprire i quattro giocatori che stanno davanti e che hanno bisogno di pensare poco alla fase difensiva.

Sempre per quanto riguarda i francesi occhio a Digne, che si è preso il posto di Theo Hernandez, e che se la dovrà vedere con quel Yamal citato prima che vuole essere decisivo. Potrebbe andare in difficoltà. In casa spagnola gli occhi sono tutti per i due terzini: Pedro Porro da un lato e Cucurella dall’altro possono sempre andare sia in inferiorità numerica sia costretti all’uno contro uno dai diretti avversari. E un doppio fallo, o un giallo, ci stanno eccome.

Ricapitolando, quindi: Kone, Digne, Pedro Porro e Cucurella quasi ammoniti plus, su GoldBet hanno un valore di 7,17 volte la posta.