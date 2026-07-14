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Pronostico Universitatea Craiova-Vitebsk: ormai è tutto fatto

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Univ. Craiova-Vitebsk è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

Deve solo timbrare il pass per il prossimo turno di questa Champions League il Craiova. Quello che dovevano fare, i rumeni, lo hanno fatto già nel match d’andata della scorsa settimana. Una partita senza storia.

Pronostico Univ. Craiova-Vitebsk
Pronostico Univ. Craiova-Vitebsk: ormai è tutto fatto (Profilo Instagram Craiova) – Ilveggente.it

E il risultato finale – quattro a uno in trasferta – dimostra questo. C’è una formazione che ha delle qualità per andare avanti, ce n’è un’altra, quella bielorussa, che invece non è mai nemmeno riuscita a entrare in partita per cercare di prendersi qualcosa. Insomma, il divario è stato netto, evidente. E anche i numeri lo dimostrano: undici tiri totali, otto nello specchio della porta, dominio territoriale in tutte le zone del campo. In poche parole è stata quasi un’amichevole.

Bisogna solamente mantenere le giuste distanze, adesso, nel match in programma nel pomeriggio di mercoledì, per chiudere in maniera definitiva la questione. Anzi, a dire il vero, la questione è già chiusa. Bisogna solo far passare altri 90′. E basta. Magari divertendosi un altro poco. 

Come vedere Univ. Craiova-Vitebsk in diretta tv e in streaming

Univ. Craiova-Vitebsk è in programma mercoledì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Univ. Craiova è quotata 1.27 su GoldbetLottomatica e a 1.27 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.75 su GoldbetLottomatica e a 1.80 su Sportbet.

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Il pronostico

Il nostro pronostico è evidente. Non si può non pensare ad una vittoria dei padroni di casa – di nuovo – dentro una gara da almeno tre reti complessive. E stavolta con una sola squadra a segno, quella che in trasferta la scorsa settimana ne ha fatti quattro.

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Le probabili formazioni di Univ. Craiova-Vitebsk

UNIV. CRAIOVA (4-3-3): Popescu; Romanchuk, Stevanovic, Rus; Teles, Cicaldau, Mekvabishvili, Bancu; Etim, El Hamlawy, Bairam.
VITEBSK (4-3-3): Pavlyuchenko; Skibskiy, Volkov, Gomanov, Moskalencho; Gromyko, Bocherov, Mesarovic; Kontesvoy, Diabate, Bosic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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