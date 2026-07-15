Pronostico Universitatea Cluj-Dinamo Kiev: adesso la fortuna gira

Universitatea Cluj-Dinamo Kiev è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Europa League: formazioni e pronostico
Alla Dinamo Kiev è andata male nella sfida d’andata contro l’Universitatea Cluj della scorsa settimana. Ventisette tiri totali, 12 in porta. E uno zero a zero che profuma clamorosamente di beffa.
Il divario tecnico contro l’Universitatea Cluj però – che è una squadra diversa da quella che tutti noi conosciamo – è stato evidente. E alla fine si rivedrà anche nel match in programma nella serata di giovedì. Stavolta però la fortuna dovrebbe girare a favore della truppa ucraina. Che non può permettersi il lusso in questo momento, viste anche e soprattutto le qualità che ha a disposizione, di un passo falso in questa stagione.
Come sappiamo la Dinamo negli ultimi anni ha sempre giocato le coppe europee. Sarebbe un peccato non riuscire ad arrivarci adesso anche se evidentemente la passata annata non è stata delle migliori. Ma ci sono le possibilità, come detto, e le qualità – senza dubbio – per riuscire a superare questo primo ostacolo. Quello che s’è visto la settimana scorsa non lascia davvero il minimo dubbio su questo.
Come vedere Universitatea Cluj-Dinamo Kiev in diretta tv e in streaming
Universitatea Cluj-Dinamo Kiev è in programma giovedì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria della Dinamo Kiev è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Dinamo Kiev decisamente vincente. Stavolta la mole di lavoro che la squadra riuscirà a fare durante il match qualche gol lo dovrebbe portare. Il rischio di andare ai supplementari ad esempio non esiste. Ci aspettiamo una sfida sbloccata già nella prima parte.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Universitatea Cluj-Dinamo Kiev
UNIVERSITATEA CLUJ (4-3-3): Michael; Stanojev, Cirstea, Coubis, Chipciu; Pinho, Drammeh; Stefanescu, Bic, Nistor; Aliev
DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Korobov, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalonok, Brazhko, Buyalskyi; Yarmolenko, Ponomarenko, Voloshyn.
POSSIBILE RISULTATO: 0-3
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus