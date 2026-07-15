Home » CALCIO » EUROPA LEAGUE » Pronostico Universitatea Cluj-Dinamo Kiev: adesso la fortuna gira

Pronostico Universitatea Cluj-Dinamo Kiev: adesso la fortuna gira

di

Universitatea Cluj-Dinamo Kiev è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Europa League: formazioni e pronostico 

Alla Dinamo Kiev è andata male nella sfida d’andata contro l’Universitatea Cluj della scorsa settimana. Ventisette tiri totali, 12 in porta. E uno zero a zero che profuma clamorosamente di beffa.

Pronostico Cluj-Dinamo Kiev
Pronostico Cluj-Dinamo Kiev: adesso la fortuna gira (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il divario tecnico contro l’Universitatea Cluj però – che è una squadra diversa da quella che tutti noi conosciamo – è stato evidente. E alla fine si rivedrà anche nel match in programma nella serata di giovedì. Stavolta però la fortuna dovrebbe girare a favore della truppa ucraina. Che non può permettersi il lusso in questo momento, viste anche e soprattutto le qualità che ha a disposizione, di un passo falso in questa stagione.

Come sappiamo la Dinamo negli ultimi anni ha sempre giocato le coppe europee. Sarebbe un peccato non riuscire ad arrivarci adesso anche se evidentemente la passata annata non è stata delle migliori. Ma ci sono le possibilità, come detto, e le qualità – senza dubbio – per riuscire a superare questo primo ostacolo. Quello che s’è visto la settimana scorsa non lascia davvero il minimo dubbio su questo.

Come vedere Universitatea Cluj-Dinamo Kiev in diretta tv e in streaming

Universitatea Cluj-Dinamo Kiev è in programma giovedì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Dinamo Kiev è quotata 1.55 su GoldbetLottomatica e a 1.55 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.73 su GoldbetLottomatica e a 1.75 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Dinamo Kiev decisamente vincente. Stavolta la mole di lavoro che la squadra riuscirà a fare durante il match qualche gol lo dovrebbe portare. Il rischio di andare ai supplementari ad esempio non esiste. Ci aspettiamo una sfida sbloccata già nella prima parte.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Universitatea Cluj-Dinamo Kiev

UNIVERSITATEA CLUJ (4-3-3): Michael; Stanojev, Cirstea, Coubis, Chipciu; Pinho, Drammeh; Stefanescu, Bic, Nistor; Aliev
DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Korobov, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalonok, Brazhko, Buyalskyi; Yarmolenko, Ponomarenko, Voloshyn.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni