Pronostico Universitatea Cluj-Dinamo Kiev: adesso la fortuna gira

Universitatea Cluj-Dinamo Kiev è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Europa League: formazioni e pronostico

Alla Dinamo Kiev è andata male nella sfida d’andata contro l’Universitatea Cluj della scorsa settimana. Ventisette tiri totali, 12 in porta. E uno zero a zero che profuma clamorosamente di beffa.

Il divario tecnico contro l’Universitatea Cluj però – che è una squadra diversa da quella che tutti noi conosciamo – è stato evidente. E alla fine si rivedrà anche nel match in programma nella serata di giovedì. Stavolta però la fortuna dovrebbe girare a favore della truppa ucraina. Che non può permettersi il lusso in questo momento, viste anche e soprattutto le qualità che ha a disposizione, di un passo falso in questa stagione.

Come sappiamo la Dinamo negli ultimi anni ha sempre giocato le coppe europee. Sarebbe un peccato non riuscire ad arrivarci adesso anche se evidentemente la passata annata non è stata delle migliori. Ma ci sono le possibilità, come detto, e le qualità – senza dubbio – per riuscire a superare questo primo ostacolo. Quello che s’è visto la settimana scorsa non lascia davvero il minimo dubbio su questo.

Come vedere Universitatea Cluj-Dinamo Kiev in diretta tv e in streaming

Universitatea Cluj-Dinamo Kiev è in programma giovedì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria della Dinamo Kiev è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.

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Il pronostico

Dinamo Kiev decisamente vincente. Stavolta la mole di lavoro che la squadra riuscirà a fare durante il match qualche gol lo dovrebbe portare. Il rischio di andare ai supplementari ad esempio non esiste. Ci aspettiamo una sfida sbloccata già nella prima parte.

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Le probabili formazioni di Universitatea Cluj-Dinamo Kiev

UNIVERSITATEA CLUJ (4-3-3): Michael; Stanojev, Cirstea, Coubis, Chipciu; Pinho, Drammeh; Stefanescu, Bic, Nistor; Aliev

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Korobov, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalonok, Brazhko, Buyalskyi; Yarmolenko, Ponomarenko, Voloshyn.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3