Pronostico Vestri-Qarabag: completano l’opera senza strafare

Vestri-Qarabag è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 22:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Qarabag è una squadra ormai abituata ai grandi palcoscenici europei. Nella passata stagione il club azero è riuscito addirittura ad ottenere il pass, non solo per la League Phase della coppa dalle grandi orecchie, ma anche per gli spareggi di qualificazione agli ottavi e regalarsi un doppio confronto (finito malissimo, ma tant’è) contro il Newcastle.

Non sorprende più di tanto, dunque, la roboante vittoria con cui la squadra di Gurban Gurbanov giovedì scorso ha spezzato i sogni degli islandesi del Vestri, strapazzati 3-0 allo stadio Behramov di Baku.

I gol di Sawo e Zoubir hanno messo le cose in discesa già nel primo tempo, poi a quattro minuti dal fischio dinale la rete realizzata da Cephas ha definitivamente chiuso i giochi qualificazione, rendendo il match di ritorno nella lontanissima Islanda una pura formalità. Gurbanov sorride: era importante partire bene dopo la grande delusione della mancata vittoria del titolo nel campionato azero, che ha avuto come conseguenza la fine del lungo domunio a livello nazionale e la consegna dello scettro ai rivali del Sabah.

Il Vestri, a differenza del Qarabag, ha un’esperienza nulla nelle competizioni Uefa, quest’anno gioca nella seconda divisione islandese e si è qualificata ai preliminari di Europa League grazie al trionfo nella coppa nazionale ai danni del Valur.

Come vedere Vestri-Qarabag in diretta tv e streaming

La sfida Vestri-Qarabag, in programma giovedì alle 22:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

All’andata il Vestri non ha quasi mai tirato in porta, effettuando un solo tentativo fuori bersaglio in 90 minuti. Anche in questa gara di ritorno il copione sarà simile, con la squadra di Gurbanov che cercherà di gestire senza forzare le giocate per evitare infortuni e cartellini gratuiti all’alba della preparazione estiva.

Cinque delle ultime 6 gare del Qarabag e 4 delle ultime 5 partite del Vestri sono terminate con meno di quattro gol complessivi, a conferma di un match che difficilmente vedrà ritmi folli. Optiamo per la combo 2+Multigol 2-3: la superiorità degli azeri è fuori discussione, ma l’ampio vantaggio dell’andata e le temperature islandesi consigliano una gara di gestione. Gli azeri conquisteranno il successo anche in trasferta per blindare il ranking, ma senza dilagare eccessivamente nel punteggio.

Le probabili formazioni di Vestri-Qarabag

VESTRI (4-4-2): Steinarsson; Gardarsson, Phete, Cheshmedjiev, Svavarsson; Fall, Hauksson, Stensson, Hafthorsson; Duah, Hermannsson.

QARABAG (4-3-3): Kochalski; Matheus Silva, Huseynov, Varkonyi, Jafarguliyev; Jankovic, Kady, Bicalho; Kashchuk, Sawo, Cephas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2