Borges-Darderi, a Bastad c’è un titolo da difendere e un ostacolo da aggirare

Sarà Nuno Borges l’avversario di Luciano Darderi nei quarti di finale dell’Atp 250 di Bastad: analisi del match, precedenti e pronostico.

Luciano Darderi è arrivato a Bastad con un compito tutt’altro che semplice: difendere il titolo vinto lo scorso anno. E così, dopo aver superato brillantemente l’ostacolo Daniel Altmaier, senza sprecare più energie del dovuto, adesso troverà davanti un avversario che conosce altrettanto bene il torneo di cui l’italo-argentino è campione uscente.

Dall’altra parte della rete ci sarà infatti Nuno Borges, campione dell’edizione 2024 – in finale batté nientepopodimeno che Rafael Nadal – e protagonista di un percorso convincente anche quest’anno. Il portoghese ha confermato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, di avere un ottimo feeling con la terra svedese. Idem per Darderi, sempre più in fiducia per via degli ottimi risultati collezionati negli ultimi mesi. Bastad è uno dei tornei in cui il suo tennis rende al meglio, motivo per il quale l’azzurro arriva a questo appuntamento con la convinzione di poter recitare ancora un ruolo da protagonista.

Anche i precedenti aggiungono interesse alla sfida. Borges conduce 2-0 negli scontri diretti: il primo successo è arrivato ad Auckland nel 2025, mentre il secondo risale a poche settimane fa, nei quarti di finale del torneo di Maiorca, dove il portoghese si impose in due set molto combattuti. Si tratta però di due confronti disputati sul cemento, superficie completamente diversa dalla terra battuta, dettaglio che potrebbe incidere in un match destinato a svilupparsi su un campo più favorevole all’azzurro.

Borges-Darderi: il pronostico

I numeri sorridono a Borges, dicevamo, ma non si può non tenere conto del fatto che il contesto in cui lui e Darderi si affronteranno sia diverso dal solito. La terra battuta valorizza le caratteristiche dell’italiano, che proprio su questi campi conquistò il titolo dodici mesi fa e continua a esprimere il suo tennis migliore. L’impressione, dunque, è che possa venirne fuori una partita molto equilibrata, probabilmente la più incerta del programma di domani. Borges arriva con il morale alto, ma Darderi sembra avere le qualità per interrompere la serie negativa nei precedenti. Il feeling con la terra di Bastad e la fiducia che gli deriva dal ruolo di campione in carica ci fa pensare che stavolta, verosimilmente, sarà l’azzurro ad imporsi.