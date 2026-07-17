Pronostici Francia-Inghilterra: marcatore e tiri in porta

Pronostici Francia-Inghilterra, nella finalina delusione e tristezza saranno senza dubbio i sentimenti principali. Le emozioni, tuttavia, non dovrebbero mancare.

L’Hard Rock Stadium di Miami Gardens si appresta a ospitare quella che, fino a qualche giorno fa, in tanti consideravano la finale del Mondiale 2026. Invece, la solidità geometrica della Spagna e l’inesauribile fame di vittorie dell’Argentina hanno costretto Francia e Inghilterra ad accontentarsi della finale per il terzo e quarto posto. Un appuntamento che rappresenta l’atto di chiusura di un lungo cammino vissuto da protagoniste.

Gli uomini di Didier Deschamps – all’ultima panchina da commissario tecnico dei Bleus – hanno visto interrompersi la propria striscia perfetta contro la Roja, che ha impartito ai transalpini una vera e propria lezione tattica.

Dall’altra parte, i Tre Leoni hanno assaporato il sogno della prima finale dopo 60 anni grazie al sigillo di Gordon, prima di subire la rimonta in extremis firmata da Enzo Fernandez e Lautaro Martinez.

L’inevitabile logorio psicofisico accumulato spingerà probabilmente entrambi gli allenatori a rimescolare le carte, dando vita a un match tatticamente più fluido e sgombro da tatticismi.

La Francia cercherà di innescare l’esplosività di Mbappé e Doué negli spazi, sfruttando l’eventuale baricentro alto dei britannici. Di contro, Thomas Tuchel si affiderà alla mobilità di Kane, abile a sfilarsi dalla marcatura per favorire i tagli centrali di Bellingham e le percussioni laterali di Saka. La battaglia in mezzo al campo sarà cruciale. Rice ed Anderson dovranno soffocare sul nascere le transizioni transalpine dirette da Rabiot, mentre la retroguardia dei Bleus tenterà di evitare che il trequartista del Real Madrid riceva palla tra le linee. Con le rotazioni pronte a mescolare i valori (Tchouaméni-Koné e Doué-Barcola da una parte, Stones-Konsa e Saka-Rogers dall’altra), la medaglia di bronzo andrà a chi saprà gestire meglio le scorie emotive della semifinale.

Mbappé si gioca la Scarpa d’Oro

Nelle finaline di solito la minore tensione difensiva e la ricerca del prestigio individuale tendono a esaltare la produzione offensiva dei singoli. Con le difese destinate a concedere qualcosa in più del solito per via della stanchezza e dei cambi, i tiratori scelti di entrambe le nazionali avranno praterie e occasioni per inquadrare lo specchio della porta.

Come marcatore scegliamo Mbappé. Il capitano dei Bleus condivide attualmente lo scettro di capocannoniere del Mondiale a quota 8 reti con il rivale Lionel Messi. Dopo la prova opaca e priva di squilli contro la Spagna, l’attaccante del Real Masdrid ha motivazioni d’acciaio per riscattarsi, regalare l’ultimo successo a Deschamps e mettere al sicuro la Scarpa d’Oro del torneo. Contro la retroguardia inglese priva di James, le sue accelerazioni saranno devastanti.

Per quanto riguarda i tiratori, invece, le nostre scelte ricadono su Kane, Saka e Dembélé. Il bomber dell’Inghilterra vuole archiviare rapidamente lo psicodramma vissuto contro l’Argentina. Finora ha mantenuto una media costante di 3.3 conclusioni a partita e, in una gara che si preannuncia aperta, rappresenterà il terminale offensivo principale dei suoi, provandoci sia di testa che dalla media distanza.

Attenzione anche a Saka, che a meno di sorprese dovrebbe partire titoale dopo l’esclusione totale nella semifinale contro l’Argentina è costata a Tuchel una pioggia di critiche in patria. Sulla corsia di destra, rientrando sul suo sinistro vellutato, l’esterno dell’Arsenal impegnerà almeno una volta l’estremo difensore francese.

Chiudiamo i nostri pronostici con il Pallone d’Oro 2025. Dembélé, con la sua imprevedibilità e una media di 2.6 conclusioni tentate a partita, è un pericolo costante quando punta l’area. I suoi tagli verso il centro e la propensione a calciare da fuori rendono l’opzione di almeno due tiri totali (anche non nello specchio) una scommessa eccellente e ad altissima probabilità.

Quindi, ricapitolando: Mbappé marcatore Plus, Kane over 2,5 tiri totali Plus, Saka over 0,5 tiri in porta Plus e Dembélé over 1,5 tiri totali Plus, su Goldbet hanno un valore di 26,22 volte la posta.