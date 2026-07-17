Countdown a Umago: i pronostici delle semifinali

Tempo di semifinali all’Atp 250 di Umago: analisi e pronostici dei match in programma venerdì 17 tra Burruchaga e Merida Aguila e Dzumhur e Molcan.

Se la pioggia ha stravolto il programma dell’Atp di Gstaad, il cui epilogo è ancora ben lontano, a Umago è finalmente giunto il momento della verità. Dopo una settimana caratterizzata da diverse sorprese e dall’eliminazione di alcune delle teste di serie più attese, le semifinali metteranno di fronte quattro giocatori che si sono resi protagonisti di match appassionanti che ora intravedono, ora, la possibilità di conquistare il pass per accedere all’ultimo atto del torneo croato.

Ad aprire il programma sarà la sfida tra Roman Andres Burruchaga e Daniel Merida Aguila: entrambi hanno saputo approfittare delle occasioni offerte dal tabellone, e lo hanno fatto con prestazioni convincenti che li hanno portati fino alle semifinali senza troppi rimpianti. Burruchaga, dal canto suo, ha battuto lungo il suo cammino verso la semifinale ben due azzurri: prima Cecchinato, poi Cobolli, ragion per cui è stato chiaro fin dall’inizio che volesse recitare un ruolo da protagonista.

L’argentino ha saputo gestire con personalità i momenti più delicati del torneo e adesso dovrà vedersela con una delle sorprese di questa edizione, un giocatore che ha sfruttato al meglio le proprie risorse, dimostrando di poter competere anche contro avversari più esperti. La sensazione è che assisteremo ad un confronto equilibrato, benché Burruchaga sia avanti nei pronostici avendo mostrato una certa determinazione per tutta la settimana.

Chi va in finale all’Atp di Umago?

Nella seconda semifinale sarà invece la volta di Damir Dzumhur e Alex Molcan: il bosniaco, che come Burruchaga ha fatto fuori un po’ di azzurro dal torneo, nel suo caso Arnaldi, ha confermato di avere un certo feeling con la terra rossa, trovando le soluzioni giuste anche nelle situazioni più complicate. Dall’altra parte della rete ci sarà però uno specialista della terra battuta come Molcan, apparso in costante crescita nel corso del torneo – bellissimo il match contro Davidovich Fokina, vinto a rilento – e sempre più a suo agio sulle superfici lente.

Anche in questo caso non si prospetta un match semplice da decifrare, ma lo slovacco sembra avere qualcosa in più. Il rendimento espresso a Umago, unito alla fiducia accumulata nei turni precedenti, fanno pendere il pronostico dalla sua parte, pur contro un avversario esperto come Dzumhur.

Merida Aguila in Burruchaga-Merida Aguila

Molcan in Dzumhur-Molcan