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Pronostici Spagna-Argentina: quasi ammoniti plus

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Pronostici Spagna-Argentina: la finale del Mondiale si preannuncia ad altissima tensione. Ecco gli uomini scelti 

Una finale ad altissima tensione. Non tanto per la Spagna, mettiamolo in chiaro, ma per l’Argentina. Anche contro l’Inghilterra l’indole è stata quella di picchiare tutti dal primo all’ultimo minuto.

Pronostici Spagna-Argentina
Pronostici Spagna-Argentina: quasi ammoniti plus (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un modo tutto loro di interpretare il match per cercare di tirarsi fuori da quelle che sono le difficoltà. E ci sono degli uomini che alzano la tensione. Lo abbiamo visto tutti e lo abbiamo visto per tutta la durata del Mondiale. Ora, non crediamo proprio che nella gara più importante di tutte questo possa cambiare. Per tale motivo, quindi, siamo sicuri che molti potrebbero essere i falli e altrettanti gli ammoniti. Andiamo a vedere quindi chi sono gli uomini che possono farci esultare.

Pronostici Spagna-Argentina: le nostre scelte

Paredes e MacAllister, sin dal primo minuto, hanno picchiato tutti. Soprattutto il primo. Un giocatore che mette in campo quella cattiveria che trascina. C’è a chi piace, c’è a chi no. Ma i fatti sono questi e non possono essere controvertiti. Due uomini che sicuramente non cambieranno in questa partita, e ci mancherebbe, il loro modo di giocare. Vedendo poi quello che è il sistema Argentina, anche Tagliafico nel corso del match potrebbe commettere almeno due falli e andare in difficoltà con Lamine Yamal, suo diretto avversario.

Pronostici Spagna-Argentina
Pronostici Spagna-Argentina: le nostre scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Passiamo poi agli spagnoli. Il primo uomo – ammonito pure in semifinale – è Cucurella. Il terzino sinistro poi avrà il suo da fare in fase difensiva. Almeno due falli ce li sentiamo sicuri. Così come Dani Olmo, che avrà il compito di andare a coprire il primo possesso palla argentino e se la vedrà, appunto, con i due centrocampisti citati primi. La tensione, in quella zona del campo, sarà davvero altissima.

Ricapitolando, e anche in questo caso ancora non ci sono quote: Paredes, MacAllister, Tagliafico, Cucurella e Dani Olmo quasi ammoniti plus. Ecco le nostre scelte. 

 

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