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Pronostico Fluminense-Bragantino: allungo per la Libertadores

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Fluminense-Bragantino è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Fluminense e Bragantino sono divisi da solamente due punti in classifica a favore dei padroni di casa. Che sono terzi, distanti comunque dal primo posto, ma con la possibilità di avvicinarsi, intanto, alla seconda posizione ma soprattutto di blindare, o quasi, un posto per la Libertadores del prossimo anno.

Pronostico Fluminense-Bragantino
Pronostico Fluminense-Bragantino: allungo per la Libertadores (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Bragantino è una squadra in continua crescita. Ogni anno riesce quasi sempre a fare meglio di quello precedente. Però poi arriva ad un certo punto che si ferma. Si rimane nel limbo, ovvio. Ed è una situazione che il Fluminense può sfruttare, nonostante prima della sosta il Bragantino venisse da tre vittorie di fila e un pareggio. Insomma, il momento è ottimo. Era, per meglio dire. Perché c’è stato un mese di stop per il Mondiale è tutto quello che era successo prima ormai si è azzerato.

Detto questo, e tornando al discorso Fluminense, parliamo di una squadra che in casa viene da sei vittorie di fila. Alcune anche roboanti nel risultato. Una sfilza che continuerà.

Come vedere Fluminense-Bragantino in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Fluminense-Bragantino, in programma sabato all’01:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria del Fluminense è quotata 1.90 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

Fluminense vincente, per tutto quello che vi abbiamo raccontato all’inizio di questo articolo. E saranno sette le vittorie consecutive dei padroni di casa tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Fluminense-Bragantino

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Guga, Jemmes, Thiago Silva, Guilherme; Hercules, Martinelli; Serna, Acosta, Savarino; John Kennedy. 
BRAGANTINO (4-2-3-1): Thiago Volpi; Sant’Anna, Alix Vinicius, Gustavo, Juninho; Gabriel, Eric Ramires; Herrera, Barbosa, Mosquera; Pitta. 

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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