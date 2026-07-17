Pronostico Lillestrøm-KFUM Oslo: numeri da incubo in trasferta

Lillestrøm-KFUM Oslo è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Lillestrøm dopo la sosta è ripartito con una vittoria importante, ottenuta sul campo del Fredrikstad grazie ai gol di Olsen e Nyheim, entrambi realizzati nella ripresa. Importante perché i gialloneri prima della pausa per il Mondiale avevano incassato tre sconfitte in quattro partite e sembravano in caduta libera. Invece il successo di una settimana fa, oltre a prendere una bella boccata d’ossigeno, ha permesso agli uomini di Hans Erik Odegaard di recuperare posizioni in classifica e di riaffacciarsu in zona Europa. Attualmente sono quarti a +2 sul Molde, inciampato sull’Aalesund.

Contro il Fredrikstad il Lillestrøm si è sbloccato anche dal punto di vista offensivo. E non era affatto scontato per una squadra che in due delle ultime cinque gare non era riuscita a trovare la via del gol e che rimane ultima tra le prime cinque per numero di reti segnate (19). Odegaard cercherà ora di dare continuità alla vittoria dello scorso fine settimana, puntando sul fattore campo. Davanti ai propri tifosi i gialloneri hanno vinto tre volte nell ultime cinque.

Il KFUM Oslo è un avversario da non sottovalutare, sicuramente insidioso. Ma non può fare paura a un club che ambisce a grandi traguardi come il Lillestrøm. I capitolini, peraltro, sono precipitati al 13esimo posto dopo la sconfitta di una settimana fa in casa contro il Bodø/Glimt (0-2) e il margine sulla zona retrocessione si è assottigliato. La terzultima, per capirci, ha gli stessi punti ma una differenza reti peggiore.

Il KO con il Bodo è stato il settimo in 12 partite, con il KFUM che ha vinto due volte in questo periodo, ottenendo appena 5 punti su 18 disponibili. In trasferta il bilancio è decisamente più negativo. La squadra di Oslo non è riuscita a vincere nessuna delle sue ultime 11 partite fuori casa e ha perso 4 delle 6 partite giocate lontano dalla capitale norvegese nel 2026, incassando 15 gol e segnandone sette.

Come vedere Lillestrøm-KFUM Oslo in diretta tv e streaming

La sfida Lillestrøm-KFUM Oslo, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Lo stato di forma del Lillestrøm e la spinta del pubblico di casa rappresentano una garanzia contro una squadra che in trasferta ha letteralmente dimenticato come si vince. La quota per il successo interno dei gialloneri è solida e va cavalcata. Sfruttando le lacune difensive del KFUM Oslo lontano dalla capitale (2.6 reti subite a match) e la facilità di manovra interna dei gialloneri, la combo con l’Over 2.5 permette di raddoppiare ampiamente la posta immaginando una partita divertente e con almeno tre gol totali.

Le probabili formazioni di Lillestrøm-KFUM Oslo

LILLESTROM (4-3-3): Dahlberg; Ottesen, Gabrielsen, Jenssen, Elkaer; Karlsbakk, Ibrahimaj, Nyheim; Alperud, Olsen, Drammeh.

KFUM OSLO (3-4-3): Odegaard; Schneider, Skaret, Saunes; Sjokvist, Rasch, Soras, Hjorth; Vinge, Grodem, Njie.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1