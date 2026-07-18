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Pronostico Molde-Brann: una vera e propria bestia nera

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Molde-Brann è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico 

Una vera e propria bestia nera. Da dieci partite a questa parte, il Molde, quando vede il Brann sorride. Sì, il filotto è clamoroso. Dieci affermazioni di fila per la squadra che gioca in casa contro gli ospiti.

Pronostico Molde-Brann
Pronostico Molde-Brann: una vera e propria bestia nera (Profilo Instagram Molde) – Ilveggente.it

Nonostante il momento tutt’altro che positivo – due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite – per il Monde è arrivato il momento di cambiare strada. Di cambiare atteggiamento. E di cambiare proprio la situazione. Il Brann, dal proprio canto, quando gioca in trasferta si ritrova spesso non con le stesse possibilità che riesce ad avere quando lo fa in casa. Parliamo di una squadra che nelle ultime cinque partite ha perso tre volte e solamente nell’ultima gara giocata fuori casa ha vinto. Ma è stata molto semplice, tra le altre cose, visto che parliamo di un’amichevole.

Quindi, come va a finire? Di solito quando una squadra è così bestia nera di un’altra per invertire il trend serve maggiore tempo. Il Molde, inoltre, ha la possibilità di avvicinarsi alle zone che davvero contano della classifica. Quindi sì, ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Molde-Brann in diretta tv e in streaming

Molde-Brann è in programma sabato alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Vittoria del Monde. Undicesima di fila contro il Brann. E classifica che per i padroni di casa si fa davvero importante. Una sfida, tra le altre cose, da almeno tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Molde-Brann

MOLDE (4-2-3-1): Posiadala; Stenevik, Amundsen, Risa, Linnes; Daheli, Breivik; Hestad, Granaas, Spiten; Kone-Doherty.
BRANN (4-3-3): Dyngeland; Hellan, Knudsen, Dragsnes, Soltevdt; Pedersen, Wassberg, Myhre; Ingason, Eriksen, Finne.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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