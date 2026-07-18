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Vallejo-Darderi, l’azzurro va a caccia della finale a Bastad: il pronostico

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Semifinale a Bastad per Luciano Darderi, opposto ad Adolfo Daniel Vallejo: ecco l’analisi dell’incontro e il pronostico del match di sabato 18 luglio.

Luciano Darderi è a un passo dalla seconda finale consecutiva all’Atp 250 di Bastad. Dopo aver difeso con successo il titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Daniel Altmaier, l’azzurro si gioca ora l’accesso all’ultimo atto contro Adolfo Daniel Vallejo, una delle sorprese più interessanti del torneo svedese.

Darderi
Vallejo-Darderi, l’azzurro va a caccia della finale a Bastad: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il paraguaiano si è guadagnato la semifinale grazie a un percorso di livello notevole: dopo aver superato Miguel Damas all’esordio, Vallejo ha eliminato anche il nostro Stefano Travaglia al termine di una sfida piuttosto combattuta, confermando che quella in Svezia è per lui una settimana particolarmente positiva. Per il classe 2004 si tratta di uno dei migliori risultati ottenuti finora nel circuito maggiore, e l’occasione di affrontare un giocatore del calibro di Darderi rappresenta un banco di prova importante.

Tra i due non risultano precedenti nel circuito Atp, per cui quella di Bastad sarà una sfida inedita. Un dettaglio che aggiunge ulteriore interesse a una semifinale che mette di fronte un giocatore che ha già lottato su questi campi, uscendone vincitore, e uno che, invece, sogna di arricchire la bacheca d’un nuovo trofeo.

Vallejo-Darderi: il pronostico

Vallejo
Vallejo-Darderi: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Bastad ha regalato a Darderi uno dei successi più importanti della carriera, per cui è ovvio che abbia con questo campo un feeling particolare. Un feeling che si percepisce, oltretutto, tanto che la sensazione è che abbia sempre la partita sotto controllo nei momenti decisivi. Vallejo sa il fatto suo, però, e non è arrivato in semifinale per caso. Il divario, nonostante ciò, resta importante sotto il profilo dell’esperienza a questi livelli e Darderi sembra avere qualcosa in più sia nella gestione delle partite che nella capacità di alzare il livello quando conta davvero. L’italiano parte quindi con i favori del pronostico, pur dovendo fare attenzione a un avversario che in questa settimana ha dimostrato di meritare pienamente il posto tra i migliori quattro.

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