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Pronostico Viking-Sandefjord: sorpasso in vetta

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Viking-Sandefjord è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico 

Secondo in classifica alle spalle del Tromso – ma con tre partite in meno giocate fino al momento – il Viking ha la seria opportunità di ribaltare la classifica. Certo, se non sarà sabato sarà nelle prossime settimane – il punto dietro l’attuale capolista è solo uno – ma è meglio, senza dubbio, non perdere colpi.

Pronostici Viking-Sandefjord
Pronostici Viking-Sandefjord: sorpasso in vetta (Profilo Instagram Viking) – Ilveggente.it

La sconfitta della scorsa settimana in trasferta contro il Sarpsborg deve essere messa alle spalle. Dopo una serie di dieci vittorie di fila e un pareggio ci può stare un mezzo passo falso. Ma è importante ritornare subito in corsia giusta, sui binari sui quali, anche i tifosi, sono abituati a camminare. Non c’è dubbio che questa sfida sia davvero indirizzata. Lo dicono tutti gli indizi. Anche la classifica ovviamente della formazione ospite: nono posto in classifica, intanto, metà. Ma poi ci sono dei numeri, soprattutto offensivi (solamente 12 i gol fatti del Sandefjord) che mettono in evidenza molti problemi quando c’è da attaccare l’area di rigore avversaria.

Tutto questo ci porta a dire una cosa. Vabbè, l’avrete capita anche voi. E sotto vi diciamo tutto nel nostro pronostico.

Come vedere Viking-Sandefjord in diretta tv e in streaming

Viking-Sandefjord  è in programma sabato alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Il Viking vincerà sicuramente questa partita. Senza nessun dubbio. Una gara che dovrebbe vedere – anche per quelli che sono i numeri offensivi degli ospiti – solamente i padroni di casa a segno.

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Le probabili formazioni di Viking-Sandefjord

VIKING (4-1-4-1): Belko; Heggheim, Stensenn, Bartelesen, Haugern; Bell; Fuglestad, Askildsen, Kvia, Tripic; Christiansen.
SANDEFJORD (4-1-4-1): Hadaya; Pedersen, Lambrix, Kristiansen, Egeli; Mork; Petoulidis, Melchior, Dusby, Bernsten; Moller.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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