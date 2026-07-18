Pronostico Viking-Sandefjord: sorpasso in vetta

Viking-Sandefjord è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico
Secondo in classifica alle spalle del Tromso – ma con tre partite in meno giocate fino al momento – il Viking ha la seria opportunità di ribaltare la classifica. Certo, se non sarà sabato sarà nelle prossime settimane – il punto dietro l’attuale capolista è solo uno – ma è meglio, senza dubbio, non perdere colpi.
La sconfitta della scorsa settimana in trasferta contro il Sarpsborg deve essere messa alle spalle. Dopo una serie di dieci vittorie di fila e un pareggio ci può stare un mezzo passo falso. Ma è importante ritornare subito in corsia giusta, sui binari sui quali, anche i tifosi, sono abituati a camminare. Non c’è dubbio che questa sfida sia davvero indirizzata. Lo dicono tutti gli indizi. Anche la classifica ovviamente della formazione ospite: nono posto in classifica, intanto, metà. Ma poi ci sono dei numeri, soprattutto offensivi (solamente 12 i gol fatti del Sandefjord) che mettono in evidenza molti problemi quando c’è da attaccare l’area di rigore avversaria.
Tutto questo ci porta a dire una cosa. Vabbè, l’avrete capita anche voi. E sotto vi diciamo tutto nel nostro pronostico.
Come vedere Viking-Sandefjord in diretta tv e in streaming
Viking-Sandefjord è in programma sabato alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Viking è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.25 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Il Viking vincerà sicuramente questa partita. Senza nessun dubbio. Una gara che dovrebbe vedere – anche per quelli che sono i numeri offensivi degli ospiti – solamente i padroni di casa a segno.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Viking-Sandefjord
VIKING (4-1-4-1): Belko; Heggheim, Stensenn, Bartelesen, Haugern; Bell; Fuglestad, Askildsen, Kvia, Tripic; Christiansen.
SANDEFJORD (4-1-4-1): Hadaya; Pedersen, Lambrix, Kristiansen, Egeli; Mork; Petoulidis, Melchior, Dusby, Bernsten; Moller.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus