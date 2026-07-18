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Pronostico Halmstadt-Hacken: colpo in trasferta assicurato

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Halmstadt-Hacken è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico 

Non è tanto per la posizione in classifica dell’Hacken – squadra che occupa la terza posizione nel campionato svedese – ma soprattutto per quella che è la posizione dell’Halmstadt: ultimo. Desolatamente solo.

Pronostico Halmstadt-Hacken
Pronostico Halmstadt-Hacken: colpo in trasferta assicurato (Profilo Instagram Hacken) – Ilveggente.it

Peggiore attacco del campionato per i padroni di casa: solamente dieci esultanze nel corso di questa annata. E sono pure ventisei i gol presi. Numeri che inchiodano questa formazione. Anche l’Hacken di gol ne prendi parecchi (22 per una squadra del genere, dopo 12 giornate, sono troppi) però almeno segna. E se ne fai uno in più degli altri allora le cose vengono semplici.

Ecco perché ci aspettiamo per questo match non solo una sfida da almeno un gol per squadra, ma anche con una vittoria esterna. E soprattutto le quote che vedrete sono assolutamente da prendere. 

Come vedere Halmstadt-Hacken in diretta tv e in streaming

Halmstadt-Hacken è in programma domenica alle 16:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Hacken è quotata 1.55 su GoldbetLottomatica e a 1.55 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su GoldbetLottomatica e a 1.60 su Sportbet.

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Il pronostico

Vittoria esterna. Terzo posto in classifica blindato. E gara da almeno tre reti complessive e da almeno un gol per squadra. Una domenica semplice per l’Hacken contro il fanalino di coda.

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Le probabili formazioni di Halmstadt-Hacken

HALMSTADT (5-4-1): Ronning; Kapsi, Gregor, Schyberg, Tougjas, Kaib; Arvidsson, Allansson, Ascone, Carnell; Faraj.
HACKEN (4-2-3-1): Linde; Wembango, Hilvenius, Helander, Lundkvist; Hestnes, Doumbia; Svanback, Rygard, Lindberg; Lindgren.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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