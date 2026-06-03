Kostyuk-Andreeva, una semifinale vietata ai deboli di cuore

La sfida tra Kostyuk e Andreeva promette scintille: l’analisi e le previsioni sul match che mette in palio un posto alla finale del Roland Garros.

Sarà una semifinale femminile tanto affascinante quanto “pericolosa”, quella che si disputerà giovedì 4 giugno sulla terra rossa di Parigi. Da una parte della rete troviamo una Marta Kostyuk che sta vivendo le due settimane più incredibili della sua carriera; dall’altra Mirra Andreeva, il giovane fenomeno che, partita dopo partita, sta bruciando tutte le tappe.

Se alla vigilia del torneo i riflettori erano tutti puntati sulle solite note, il verdetto del campo ha ribaltato ogni gerarchia, regalandoci una sfida generazionale dai contenuti tecnici e psicologici elevatissimi. Queste due giocatrici hanno “sbranato” le proprie rivali senza indugio, mettendo la propria firma su delle vittorie pazzesche.

La Kostyuk, come si evince chiaramente dai risultati e dai nomi delle campionesse che ha messo alla porta senza troppi complimenti, non si è limitata a vincere, ha letteralmente dominato: prima ha disinnescato il tennis della favoritissima Iga Swiatek con una prestazione ai limiti della perfezione, poi ha concesso le briciole alla connazionale Elina Svitolina in un derby che doveva essere una trappola e si è trasformato in un assolo d’autore.

Kostyuk-Andreeva: il pronostico

La versione di Marta Kostyuk vista al Roland Garros piace e la sensazione è che, giocando così, possa potenzialmente arrivare ovunque voglia. Se il braccio non tremerà al momento di chiudere i punti importanti, la finale dello Slam parigino sarà proprio dell’ucraina. Occhio, però, perché Andreeva non è un’avversaria da sottovalutare, anzi. Nonostante la giovanissima età, la russa possiede una saggezza tattica fuori dal comune e un record nei precedenti che la tiene pienamente in corsa, avendo già dimostrato in passato di saper disinnescare le giocatrici di puro ritmo. Il piano di Mirra sarà chiaro fin dai primi scambi: costringere la Kostyuk a giocare un colpo in più, sperando che l’ansia da prestazione faccia saltare i meccanismi dell’ucraina. Le quote sono piuttosto vicine, ma la sensazione è che l’attuale stato di grazia della Kostyuk sia troppo solido per essere scalfito, anche da una predestinata. Ci aspettiamo una partenza aggressiva di Marta, capace di indirizzare la sfida già nei primi game del set d’apertura e di vincere un match che, in ogni caso, sarà combattutissimo.