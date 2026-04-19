Pronostici PSG-Lione: marcatore e tiri in porta

Pronostici PSG-Lione: la vittoria in rimonta del Lens costringe la squadra di Luis Enrique a continuare a marciare. Ecco chi la decide

Messo in cassaforte il passaggio del turno in Champions League durante la settimana, andando a vincere anche sul campo del Liverpool, il PSG adesso si deve immediatamente rituffare in campionato perché ha bisogno dei tre punti per rispedire indietro il possibile assalto del Lens.

Ora, con due partite in meno e un punto di vantaggio, crediamo che i campioni in carica non rischino nulla, ma è meglio mettere le cose a posto per poi concentrarsi nel migliore dei modi alla semifinale contro il Bayern Monaco, la squadra che in questo momento sembra la più forte di tutte in Europa. Per il Lione, in corsa per un posto nella massima competizione europea del prossimo anno, sarà una serata difficile, anche se è previsto un grosso turnover da parte dell’allenatore di casa. Però non dovrebbe incidere così tanto nel match.

Pronostici PSG-Lione: gli uomini decisivi

Non possiamo non puntare su Kvara come possibile marcatore del match. Anche perché dovrebbe essere l’unico dei soliti titolari a scendere in campo dal primo minuto. In partite così importanti (perché questa è una partita importante) il georgiano si esalta e rischia di diventare decisivo. Anche perché abbiamo capito come sia in grado di segnare in tutti i modi.

Per quanto riguarda la questione tiratori in porta, almeno un tiro nello specchio lo dovrebbe poi trovare Mayulu, che dovrebbe essere schierato come punto di riferimento centrale. Occhio anche a Hernandez, il terzino sinistro che dovrebbe giocare dall’inizio, che ha quello spunto necessario per riuscire ad arrivare in fondo, anche perché il Lione soprattutto da quella corsia, la destra, soffre troppo e il tecnico ex Milan non è riuscito a trovare le giuste alternative.

Occhio anche al Lione, come detto: Fonseca ha uno spirito offensivo e il PSG é una squadra che, quando non è concentrata al massimo, qualche gol di troppo lo subisce. E negli ospiti c’è Endrick, arrivato a gennaio dal Real Madrid, che si è subito calato nella parte e che ha subito fatto capire di essere in grado di gestire la pressione dell’attacco. Un giocatore che potrebbe almeno provare a segnare. E quindi a tirare in porta.

Ricapitolando: Kvara marcatore plus, Mayulu, Hernandez e Endrick over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 12,37 volte la posta.