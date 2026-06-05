Pronostico Qatar-El Salvador: una piccola gioia prima del Mondiale

Qatar-El Salvador è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Dopo aver raggiunto i Mondiali per la prima volta tramite la qualificazione – l’altra era perché Paese ospitante – il Qatar ha vissuto, e sta vivendo, un momento di forma molto complicato. Cinque gare senza vittorie, e non è il modo migliore per prepararsi a questo appuntamento.
Ed è forse per questo motivo che la federazione ha deciso di organizzare un’amichevole contro El Salvador, una squadra che non si è qualificata, e che nel corso delle ultime 9 partite giocate ha vinto solamente una volta. Serve un po’ di fiducia, e solamente vincendo può arrivare una cosa del genere. El Salvador non segna mai: quando perde non riesce in nessun modo a trovare la via del gol e questo potrebbe essere un fattore determinante nel corso di questa partita. Il Qatar, che non è una squadra che in generale subisce tanto, potrebbe tranquillamente riuscire a tenere la porta inviolata. E siccome un gol lo potrebbe pure segnare, è evidente che questa partita sia indirizzata verso una sola soluzione. Sotto nel nostro pronostico vi diciamo come potrebbe andare a finire. Anche se onestamente crediamo che lo avrete già capito.
Come vedere Qatar-El Salvador in diretta tv e in streaming
Qatar-El Salvador, in programma sabato alle 22, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
La vittoria del Qatar è quotata 1.63 Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL o NO GOL al momento non è disponibile su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
In una gara che, per come vi abbiamo raccontato prima, vedrà una sola squadra a segno, è evidente che il Qatar parta con tutti i favori del pronostico e si prenderà la prima vittoria dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale. Sfida indirizzata per il poco valore della squadra di El Salvador.
Le probabili formazioni di Qatar-El Salvador
QATAR (4-3-3): Abunada; Al-Hussain, Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Abdulsallam, Fathi, Laye; Junior, Ali, Afif.
EL SALVADOR (3-5-2): Gonzalez; Clavel, Sibrian, Cruz, A Henriquez; J Henriquez, Martinez, Reyes, Ceritos; C Gil, Ordaz.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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