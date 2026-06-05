Home » CALCIO » Pronostico Qatar-El Salvador: una piccola gioia prima del Mondiale

Pronostico Qatar-El Salvador: una piccola gioia prima del Mondiale

di

Qatar-El Salvador è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver raggiunto i Mondiali per la prima volta tramite la qualificazione – l’altra era perché Paese ospitante – il Qatar ha vissuto, e sta vivendo, un momento di forma molto complicato. Cinque gare senza vittorie, e non è il modo migliore per prepararsi a questo appuntamento.

Pronostico Qatar-El Salvador
Pronostico Qatar-El Salvador: una piccola gioia prima del Mondiale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ed è forse per questo motivo che la federazione ha deciso di organizzare un’amichevole contro El Salvador, una squadra che non si è qualificata, e che nel corso delle ultime 9 partite giocate ha vinto solamente una volta. Serve un po’ di fiducia, e solamente vincendo può arrivare una cosa del genere. El Salvador non segna mai: quando perde non riesce in nessun modo a trovare la via del gol e questo potrebbe essere un fattore determinante nel corso di questa partita. Il Qatar, che non è una squadra che in generale subisce tanto, potrebbe tranquillamente riuscire a tenere la porta inviolata. E siccome un gol lo potrebbe pure segnare, è evidente che questa partita sia indirizzata verso una sola soluzione. Sotto nel nostro pronostico vi diciamo come potrebbe andare a finire. Anche se onestamente crediamo che lo avrete già capito. 

Come vedere Qatar-El Salvador in diretta tv e in streaming

Qatar-El Salvador, in programma sabato alle 22, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Qatar è quotata 1.63 GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL o NO GOL al momento non è disponibile su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

In una gara che, per come vi abbiamo raccontato prima, vedrà una sola squadra a segno, è evidente che il Qatar parta con tutti i favori del pronostico e si prenderà la prima vittoria dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale. Sfida indirizzata per il poco valore della squadra di El Salvador.

Le probabili formazioni di Qatar-El Salvador

QATAR (4-3-3): Abunada; Al-Hussain, Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Abdulsallam, Fathi, Laye; Junior, Ali, Afif.
EL SALVADOR (3-5-2): Gonzalez; Clavel, Sibrian, Cruz, A Henriquez; J Henriquez, Martinez, Reyes, Ceritos; C Gil, Ordaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni