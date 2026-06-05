Parigi cerca una nuova regina: Chwalinska-Andreeva per la storia

La predestinata contro la cenerentola dello Slam d’Oltralpe: Andreeva e Chwalinska si giocano il titolo e la storia al Roland Garros.

Una finale fresca, appassionante, che definirla inaspettata sarebbe estremamente riduttivo. Sul palcoscenico del Philippe Chatrier si sfideranno la russa Mirra Andreeva, baby prodigio del circuito, e la polacca Maja Chwalinska, Cenerentola di questa edizione. Con il crollo precoce e a sorpresa di tutte le big e le favorite del tabellone, le due giovani atlete hanno saputo farsi largo e imporsi su tutte le avversarie incrociate lungo i rispettivi cammini, trasformando il torneo parigino nella terra delle grandi opportunità.

E sabato ci si gioca non “solo” il primo trionfo Slam della carriera, ma anche la gloria eterna, atteso che quella del 2026 sarà ricordata, sia dal punto di vista dell’Atp che della Wta, come un’edizione sorprendente sotto tutti i punti di vista. I percorsi che hanno condotto le due giocatrici fino a questo punto sono stati ineccepibili in termini di gestione mentale e atletica.

Andreeva ha confermato tutto il suo status di predestinata, superando i vari turni con la disinvoltura di una veterana e mostrando una maturità agonistica impressionante per la sua giovanissima età. Chwalinska, dal canto suo, ha compiuto un cammino letteralmente miracoloso: partita a fari spenti e fuori dai radar dei grandi pronostici, ha messo alla porta vittime illustri turno dopo turno, compresa la semifinale dove ha ribaltato ogni scommessa della vigilia battendo la Shnaider.

Chwalinska-Andreeva: il pronostico

A rendere la finale di sabato 6 giugno ancor più intrigante c’è il bilancio dei precedenti nel circuito maggiore: le due finaliste non si sono mai incrociate prima d’ora, un dettaglio che aggiunge fascino e mistero alla vigilia di questo scontro inedito. Inutile girarci attorno, in ogni caso: Andreeva è la netta favorita per il titolo. La russa ha dimostrato nei turni precedenti una solidità mentale e una costanza di rendimento che la mettono un gradino sopra la rivale. Tuttavia, Chwalinska ha dato prova di saper gestire egregiamente il ruolo di sfavorita, scendendo in campo con la spensieratezza di chi non ha assolutamente nulla da perdere. Il nostro pronostico pende dalla parte di Andreeva, la cui superiorità tecnica ed emotiva nei momenti chiave dovrebbe fare la differenza. Prevediamo però una partita lottata e nervosa, soprattutto nelle fasi iniziali, motivo per cui l’ipotesi che la polacca riesca a strappare un buon numero di game, allungando il match, resta un’opzione altamente probabile.