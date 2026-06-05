Pronostico Inghilterra-Nuova Zelanda: Tuchel atteso al varco

Inghilterra-Nuova Zelanda è un’amichevole e si gioca sabato alle 22:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Inghilterra sarà una delle ultime selezioni a esordire nel Mondiale: Kane e compagni, sorteggiati nel girone L con Ghana, Croazia e Panama, debutteranno il prossimo 17 giugno ad Arlington contro i croati, in quella che si configura come una riedizione della semifinale di Russia 2018. Prima di allora la truppa capeggiata da Thomas Tuchel disputerà due amichevoli, entrambe oltreoceano.

A Tampa, in Florida, la nazionale dei Tre Leoni affronterà la Nuova Zelanda e per il commissario tecnico sarà l’occasione per effettuare i primi esperimenti nonostante la rosa non sia ancora al completo: i quattro reduci dalla finale di Champions League (Eze, Rice, Saka e Madueke) hanno avuto qualche giorno di riposo in più e si uniranno al gruppo direttamente nelle prossime ore. Difficilmente, quindi, saranno a disposizione per il test con la selezione oceanica. Tuchel a centrocampo dovrebbe schierare la coppia formata da Anderson e Mainoo, mentre Bellingham giocherà nel ruolo di trequartista: ai lati della stella del Real agiranno invece Rogers e Rashford. Probabile che abbiano qualche chance anche Ngumoha, Scott, King e Nwaneri, esclusi dalle convocazioni ma comunque in Florida ad allenarsi con il resto del gruppo.

L’ex allenatore di PSG, Chelsea e Bayern Monaco avrà i riflettori puntati addosso già nel corso di queste prime uscite: i più critici sono pronti a rinfacciargli alcune scelte controverse, come le esclusioni eccellenti di Palmer e Foden.

La Nuova Zelanda proverà a limitare i danni ma i dubbi non sono pochi dopo la severa lezione impartitale mercoledì scorso da Haiti, che ha travolto 4-0 gli All Whites, la cui difesa continua a fare acqua (11 gol incassati nelle ultime 5 partite). Il ct Darren Bazeley dovrà sistemare qualcosa in vista dell’esordio con l’Iran, una sorta di spareggio: nel gruppo G, infatti, ci sono pure Belgio ed Egitto.

Come vedere Inghilterra-Nuova Zelanda in diretta tv e in streaming

Inghilterra-Nuova Zelanda, in programma sabato alle 22:00 al Raymond James Stadium di Tampa, negli USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Anche senza alcuni titolari della scacchiera di Tuchel, il potenziale offensivo dei Tre Leoni è devastante per i ritmi della retroguardia oceanica, apparsa molto fragile contro Haiti. Giocatori offensivi come Rashford e Rogers vorranno sfruttare l’occasione per scalare le gerarchie del ct, assicurando una gara d’attacco e ricca di marcature. Una vittoria netta, comoda e spettacolare per l’Inghilterra. Un punteggio rotondo che scaccerebbe le prime polemiche giornalistiche.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Nuova Zelanda

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Mainoo; Rogers, Bellingham, Rashford; Kane.

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenic, Rufer; Just, McCowatt, Randall; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0