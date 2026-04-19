Pronostici Strasburgo-Rennes: gli attaccanti la faranno da padroni

Le dritte legate al match di Ligue 1 in programma alle 17.15: ecco gli ultimi aggiornamenti

Sfida dal profumo d’Europa allo Stadio della Meinau che ospita Strasburgo-Rennes, passaggio cruciale per gli alsaziani, reduci dalla perentoria affermazione europea con il Mainz (4-0) e con la volontà di rosicchiare terreno proprio ad Embolo e compagni per rilanciare la propria candidatura al sesto posto occupato dai rossoneri.

Diverse, però, sono le assenze con cui dovranno fare i conti i due allenatori. Per i padroni di casa, ai forfait di Anselmino, Panichelli e Barco si è aggiunto anche lo stop di Doué. Non se la passano meglio i rossoneri: Rongier non ce la fa e sarà fermo ai box così come i lungodegenti Jacquet e Frankowski.

I margini di errore sono risicati, la posta in gioco molto alta: ecco perché la gestione delle forze – in un match che si preannuncia piuttosto tirato – risulterà fondamentale.

Tuttavia, se non proprio l’ultima spiaggia, la sfida in programma tra poche ore risulterà decisiva soprattutto per gli alsaziani, più indietro in classifica ma in un periodo di forma importante (come dimostrano le ultime due vittorie consecutive in Ligue 1).

Come vedere Strasburgo-Rennes in diretta tv e in streaming

Strasburgo-Rennes è in programma domenica alle 17.15. Sarà possibile seguire in diretta tv il match su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Vista la predisposizione dei due reparti offensivi – che possono contare su calciatori importanti come Godo ed Emegha da una parte ed Embolo dall’altra – ci sono tutti i presupposti affinché entrambe le squadre trovino la via della porta.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Rennes

STRASBURGO: Penders – Ouattara, Høgsberg, Omobamidele, Chilwell – El Mourabet, Oyedele – Yassine, Nanasi, Godo – Emegha (c).

RENNES: Samba (c) – Seidu, Aït Boudlal, Brassier, Merlin – Blas, Camara, Szymanski, Al-Tamari – Embolo, Lepaul.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1