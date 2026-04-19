Pronostico Flamengo-Bahia: la distanza resta invariata

Flamengo-Bahia è una partita della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Quattro vittorie di fila in tutte le manifestazioni ci permettono di dire che il Flamengo è tornato quello dello scorso anno, la squadra che ha vinto tutto quello che era possibile fare. La rincorsa al Palmeiras, insomma, è iniziata, anche se per un’altra settimana (qui il pronostico dell’altra partita) la distanza dovrebbe rimanere invariata.

Sì, una vittoria a testa. Anche il Flamengo, contro il Bahia, di problemi non ne dovrebbe avere. Oltre il momento che vi abbiamo già raccontato, la formazione ospite (a pari punti in classifica, in maniera pure abbastanza incredibile) fuori casa balbetta. Nelle ultime cinque le sconfitte sono state due e, solamente nell’ultimo periodo hanno trovato un poco di continuità, se così la vogliamo chiamare. Fino ad un paio di mesi addietro, infatti, quando il Bahia andava a giocare in trasferta collezionava solamene delle brutte figure. Ora non crediamo assolutamente che in questo caso il risultato possa essere così brutto da pensare ad una cosa del genere, ma le possibilità di vedere gli ospiti vincenti sono ridotte davvero al lumicino. Anzi, noi crediamo non ce ne siano proprio. Sia qui per esporci e non possiamo fare altrimenti.

Come vedere Flamengo-Bahia in diretta tv e in streaming La sfida valida per la dodicesima giornata del Brasileirao Flamengo-Bahia, in programma lunedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Flamengo è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Al massimo il Bahia potrebbe trovare il gol in questa partita. Ma la vittoria se la prenderanno senza dubbio i padroni di casa. La distanza dalla vetta rimarrà invariata, la quinta affermazione di fila non crediamo sia in discussione. Le probabili formazioni di Flamengo-Bahia FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Araujo, Paqueta; Plata, De Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro.

BAHIA (4-3-3): Leo Vieira; Nicolas, Duarte, Ramos, Luciano Juba; Ribeiro, Caio Alexandre, Lucas; Olivera, Everaldo, Pulga. POSSIBILE RISULTATO: 2-1