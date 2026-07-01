Diallo-Sonego, quante curve sulla strada per il terzo turno: il pronostico del match

Quote identiche e tanti dubbi: Diallo-Sonego promette battaglia. Ecco il pronostico del match valido per il secondo turno di Wimbledon.

Ci sono partite aperte, dall’esito non incerto ma incertissimo. E quella tra Gabriel Diallo e Lorenzo Sonego, in programma giovedì 2 luglio a Wimbledon, è senza dubbio una di quelle. Gli stessi bookmaker fanno fatica ad individuare una variabile che spinga in un senso piuttosto che nell’altro, ragion per cui le quote, al momento di scrivere, sono identiche. Il match, in effetti, ha tutti i connotati di una sfida lunga, estenuante, piena di oscillazioni. Ciò nonostante, c’è qualche elemento da attenzionare per formulare un possibile pronostico.

Iniziamo col dire che l’azzurro arriva a questo secondo turno dopo una vittoria pesante contro Tomas Etcheverry, una partita che gli ha restituito fiducia ma soprattutto conferme sul suo rapporto con l’erba. Quando gioca su questa superficie, il torinese cambia assetto: serve meglio, attacca di più, accorcia gli scambi e riesce a far pesare quella componente emotiva che spesso nei Major diventa decisiva. A Wimbledon, poi, ha già dimostrato in passato di poter spingersi molto avanti, dettaglio che non possiamo sottovalutare.

Diallo, dal canto suo, sul piano fisico rappresenta uno dei clienti più scomodi possibili. Il canadese ha servizio, spinta continua e soprattutto un tennis costruito quasi naturalmente per l’erba. È reduce da settimane molto convincenti e il suo rendimento recente giustifica il perfetto equilibrio delle quote. C’è un precedente tra i due e risale a un anno fa, sul cemento di Auckland: fu Sonego a vincere in quell’occasione, ma le condizioni in cui giocheranno stavolta, ovviamente, sono ben diverse da quelle del faccia a faccia in questione.

Diallo-Sonego: il pronostico

Se si cerca una variabile per sbilanciarsi, al di là del precedente appena citato che pure dice qualcosa sulle possibili gerarchie di questa gara, forse è proprio l’esperienza di Sonego sui prati europei e, in particolar modo, su quelli inglesi. Diallo, però, sul piano della brillantezza sembra leggermente avanti. L’ipotesi più verosimile, posto che a nostro avviso l’ago della bilancia penda leggermente dalla parte dell’azzurro, è quella di un match lungo, con frangenti molto serrati: difficilmente uno dei due riuscirà a dominare in tre parziali, per cui prevediamo un match da almeno 4 set.