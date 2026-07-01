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Berrettini-Fils, secondo turno di fuoco: il pronostico

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Dopo l’estenuante battaglia con Stan Wawrinka, Matteo Berrettini torna in campo contro Arthur Fils: il pronostico del match di giovedì 2 luglio.

Il primo turno di Matteo Berrettini ha detto due cose abbastanza chiare: il fisico regge e la testa pure. La battaglia vinta contro Stan Wawrinka, chiusa dopo oltre quattro ore e ben quattro tie-break incerti fino all’ultimo nanosecondo, è stata una prova durissima, forse anche più del previsto, ma utile per ritrovare certe sensazioni. Diciamoci subito la verità: il livello espresso dall’azzurro non è stato costante, tutt’altro, e in alcuni momenti Matteo ha faticato a trovare continuità, ma portarsi a casa una partita così sporca era il primo obiettivo. E lo ha centrato.

Berrettini
Berrettini-Fils, secondo turno di fuoco: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Adesso, però, il tabellone gli presenta subito un ostacolo di tutt’altro peso: Arthur Fils. Il francese parte avanti per classifica, stato di forma e continuità stagionale. Il suo 2026 è stato decisamente più lineare e il ranking certifica una crescita ormai consolidata. Ma Wimbledon, quando si parla di Berrettini, è un discorso a parte, considerando che l’ex numero 6 del mondo resta uno di quei giocatori che sull’erba possono ribaltare qualsiasi gerarchia se trovano ritmo.

C’è un precedente tra i due, risale a due anni fa e sorride a Fils: il francese è avanti 1-0, ma si tratta di un indizio parziale in quanto vinse grazie al ritiro di Matteo nel match di Tokyo del 2024, in una sfida che era stata comunque molto equilibrata fino a quel momento. Di conseguenza, questo unico precedente non dice sostanzialmente nulla circa le possibili gerarchie del secondo turno di Wimbledon.

Berrettini-Fils: il pronostico

Fils
Berrettini-Fils: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ranking, continuità e freschezza spingono, inevitabilmente, dalla parte di Fils. Il contesto Wimbledon, tuttavia, è una variabile di non poco conto, perché lì Berrettini cambia pelle. Finalista nel 2021, ottavi nel 2023, capace storicamente di alzare il livello quando mette piede sull’erba londinese. La sensazione è che Fils abbia oggi qualcosa in più sul piano atletico e della brillantezza, ma pensare a un Matteo spazzato via come se fosse un novellino dei prati di Church Road sarebbe un errore grossolano. Anche perché il servizio e il peso della sua palla, su questa superficie, restano armi devastanti. Il francese parte favorito, sì, ma tutto lascia pensare a una battaglia lunga. E l’ipotesi che Berrettini riesca a strappare almeno un set ha basi molto solide.

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