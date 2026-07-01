Pronostici Spagna-Austria: marcatore e tiri in porta

Pronostici Spagna-Austria: non sarà un compito facile quello delle Furie Rosse. Ecco le nostre scelte sugli uomini

Non avrà sicuramente un compito facile la Spagna contro l’Austria. Anche perché non è stata una squadra impressionante in questo Mondiale. Almeno fino ad ora.

Però, nel momento in cui il livello si alza allora le cose potrebbero cambiare. Alla fine parliamo di una nazionale che ha dentro la rosa dei veri e propri campioni dei quali, uno, destinato a dettare legge in lungo e in largo per i prossimi 20 anni almeno. Insomma, Lamine Yamal lo sappiamo può fare in qualsiasi momento la differenza. E adesso andiamo a vedere insieme chi, in questo match, si potrebbe prendere la gloria.

Pronostici Spagna-Austria: le nostre scelte

Ovviamente non possiamo non citare Lamine Yamal come marcatore. Se sta bene fisicamente è immarcabile. Non c’è nessuno al mondo che potrebbe riuscire a trattenerlo. Un giocatore totale, con un mancino incredibile, e con una tecnica sopraffina. E non basta per dare l’idea di quello che è in grado di fare. Insomma, è arrivato decisamente il suo momento in questa squadra.

Passiamo invece ai possibili tiratori in porta e rimaniamo in casa Spagna: Crediamo che i pali li possa centrare con molta serenità anche Dani Olmo, che sarà il trequartista spagnolo con libertà di inserimento. E anche dalla distanza è uno che ci prova. Infine, per l’Austria, l’uomo migliore in questa prima fase del torneo è stato Sabitzer. Di nuovo a centrare i pali.

Ricapitolando: Yamal marcatore plus, Dani Olmo e Sabitzer over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 8,27 volte la posta.