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Pronostici Spagna-Austria: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Spagna-Austria: non sarà un compito facile quello delle Furie Rosse. Ecco le nostre scelte sugli uomini 

Non avrà sicuramente un compito facile la Spagna contro l’Austria. Anche perché non è stata una squadra impressionante in questo Mondiale. Almeno fino ad ora.

Pronostici Spagna-Austria
Pronostici Spagna-Austria: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Però, nel momento in cui il livello si alza allora le cose potrebbero cambiare. Alla fine parliamo di una nazionale che ha dentro la rosa dei veri e propri campioni dei quali, uno, destinato a dettare legge in lungo e in largo per i prossimi 20 anni almeno. Insomma, Lamine Yamal lo sappiamo può fare in qualsiasi momento la differenza. E adesso andiamo a vedere insieme chi, in questo match, si potrebbe prendere la gloria.

Pronostici Spagna-Austria: le nostre scelte

Ovviamente non possiamo non citare Lamine Yamal come marcatore. Se sta bene fisicamente è immarcabile. Non c’è nessuno al mondo che potrebbe riuscire a trattenerlo. Un giocatore totale, con un mancino incredibile, e con una tecnica sopraffina. E non basta per dare l’idea di quello che è in grado di fare. Insomma, è arrivato decisamente il suo momento in questa squadra.

Pronostici Spagna-Austria
Pronostici Spagna-Austria: le nostre scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Passiamo invece ai possibili tiratori in porta e rimaniamo in casa Spagna: Crediamo che i pali li possa centrare con molta serenità anche Dani Olmo, che sarà il trequartista spagnolo con libertà di inserimento. E anche dalla distanza è uno che ci prova. Infine, per l’Austria, l’uomo migliore in questa prima fase del torneo è stato Sabitzer. Di nuovo a centrare i pali.

Ricapitolando: Yamal marcatore plus, Dani Olmo e Sabitzer over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 8,27 volte la posta.

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